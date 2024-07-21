Мигрант на BMW, протаранивший 7 машин в Новосибирске, стал фигурантом уголовного дела

История с массовым ДТП на Красном проспекте, которое случилось поздно вечером 13 июля. Водитель немецкой иномарки превысил скорость и не справился с управлением. Он врезался в припаркованные рядом с дорогой авто. В результате было разбито 7 машин, одну из них от удара выкинуло на тротуар. Только по счастливой случайности никто из пешеходов не погиб.

С места происшествия виновник аварии сбежал.

Несколько дней правоохранители искали нарушителя. Им оказался 24-летний мигрант, который ранее около сотни раз был оштрафован за превышение скоростного режима.

Как сообщили в МВД региона, его привлекли к административной ответственности. Также в отношении него проводится административное расследование.

— В социальных медиа граждане высказывают беспокойство, что виновник может избежать ответственности за содеянное. Приводятся сведения о наличии многочисленных неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, — сообщили в Следственном комитете.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере. Также фигуранта проверят на соблюдение миграционного законодательства.

Материалами уже заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

Он поручил новосибирскому руководителю ведомства доложить о ходе расследования дела.

Ранее редакция рассказывала, что полиция установила и задержала виновника массового ДТП на Красном проспекте.