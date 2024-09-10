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Новосибирцы просят снова снизить пошлины на экспорт семян рапса до 6,5%

  • 10/09/2024, 19:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирцы просят снова снизить пошлины на экспорт семян рапса до 6,5%
С помощью масличных последние два года аграрии региона вытягивали экономику своих предприятий из «минуса».

С 1 сентября сибирские аграрии лишились такой меры поддержки, как пониженная экспортная пошлина на семена рапса. Директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация», депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Тепляков напомнил, что 2022 году правительство РФ ввело запрет на вывоз семян подсолнечника и рапса. Для Сибири и Забайкальского края была введена норма таможенной пошлины в размере 6,5% при пересечении груза погранпоста Забайкальск – Маньчжурия.

С 1 сентября 2024 года эту норму практически для всех регионов округа убрали. Она действует только для Иркутской области и Забайкальского края, но и для них введены квоты на экспорт — 100 тысяч и 50 тысяч тонн соответственно.

Красноярский край предложил обратиться к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и зампредправительства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой сохранить для сельхозпроизводителей Сибири ставку на семена рапса, произведенного в регионах СФО, 6,5% от таможенной стоимости, но не менее 11,4 евро за тонну при реализации груза через погранпереход в Забайкальске.

Александр Тепляков призвал новосибирских депутатов поддержать обращение красноярских коллег.

— В 2022-2023 годах, а также в 2024-м ситуация складывается так, что ценообразование на рынке сельхозпродукции было настолько минимальным, что рентабельность сельхозпроизводства в прошлом году составляла 12%, а без учета субсидий — 9%, — констатировал Тепляков. — Аграрии поддерживали свою экономику только за счет масличных. Низкие пошлины позволяли поддерживать ценники на внутреннем рынке. Если бы сейчас Китай был включен в этот процесс, то ценник составлял бы 40 тысяч рублей за тонну. Масложировые компании устанавливают его примерно 30 тысяч рублей на вагон. Для агрария это 27 тысяч рублей. При той ситуации, которая сегодня складывается с урожаем, это может иметь большие последствия.

Он предложил сохранить для сельхозпроизводителей «палочку-выручалочку» в виде пониженной ставки таможенных пошлин и дать им возможность «хоть чуть-чуть подтянуть экономику».

В итоге депутаты решили поддержать предложение красноярцев. Документ будет вынесен на рассмотрение сентябрьской сессии.

Напомним, заместитель директора ФГБУ «Центр оценки качества зерна», директор алтайского филиала центра Мария Шостак отмечала, что экспорт зерновых из Сибири в Казахстан рухнул на 36%. При этом, за 7 месяцев 2024 года из округа экспортированы 463 тысячи тонн масличных культур. В лидерах — Алтайский край, Красноярский край и Новосибирская область. Самыми востребованными у зарубежных покупателей культурами являются рапс, подсолнечник и семена льна. Больше всего масличных отгружают в Казахстан, Китай и Беларусь. В 2023 году область поставила на экспорт 104,5 тысячи тонн рапса.

Ранее редакция сообщала о том, что предварительный ущерб аграриев Новосибирской области от непогоды составляет более 1 млрд рублей.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Агропром ВЭД

Регионы: Сибирь Новосибирск Китай

Теги : экспорт таможенная пошлина Семеня рапса


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