Сотрудника МРЭО ГИБДД будут судить за взятку в Новосибирске

Сотрудник Госавтоинспекции МРЭО Новосибирска обвиняется во взятке. Дело передано в суд. Как выяснили правоохранители, Куренков М. А. получил две взятки в 411 660 рублей и 19 тысяч рублей. За это он принимал документы, регистрировал транспорт без ожидания и вне очередности предварительной записи, а также без учета фактической живой очереди.

— То есть в нарушении установленного порядка, предусмотренного положениями административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации, — говорится в сообщении Калининского районного суда.

Следует отметить, что сотрудник ГИБДД совершал преступления на территории Заельцовского и Центрального районов города. Наиболее крупное из них произошло в Заельцовском районе. В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в соответствии с территориальной подсудностью.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура назвала средний размер взятки в Новосибирской области. Мелкие взятки начинались от 2 тысяч рублей.