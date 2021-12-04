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Яндекс составил гид по горнолыжным курортам России с прогнозом погоды по высотам

  • 04/12/2021, 10:00
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Яндекс составил гид по горнолыжным курортам России с прогнозом погоды по высотам
Что поможет лыжникам и сноубордистам сориентироваться на российских курортах.

Если пользователь наберёт в поиске «я в Шерегеше» или откроет приложение Яндекс, находясь, например, на курорте «Роза Хутор», он получит прогноз погоды по высотам и информацию с камер на склонах, сообщили в пресс-службе компании. Кроме того, Яндекс укажет, где поужинать и как отдохнуть с друзьями после катания.

Приложение подскажет, насколько холоднее на вершине горы, а также с помощью карты осадков уточнит, ожидается ли на определенном склоне снегопад и когда он закончится. Построить такой точный прогноз позволяет Meteum 2.0 — единственная технология в мире, алгоритмы которой обучаются не только на данных приборов и метеостанций, но и на сообщениях пользователей.

— Можно найти любой горнолыжный комплекс и всю нужную информацию о нем, а тем, кто уже приехал на курорт, подробный прогноз по высотам поможет грамотно распланировать досуг — если уже рано утром вы знаете, что будет плохая видимость, можно скорректировать планы и, например, забронировать столик в ресторане, — рассказал руководитель приложения Яндекс, Яндекс.Браузера и главной страницы Яндекса Дмитрий Тимко.

Новички и туристы, которые собираются в горы просто за компанию, смогут подобрать прокаты горнолыжной экипировки, инструкторов и школы. В поиске также можно будет найти много полезных быстрых ответов на популярные вопросы, связанные с горнолыжным спортом.

По запросу «горнолыжные курорты России» Яндекс выдаст подборку популярных курортов с фильтрами по направлениям и сезонности. Кликнув на курорт, пользователь увидит его описание в тематическом блоке, поймёт, как туда удобнее добираться из своего города, сравнит цены на отели и авиабилеты.

Фото предоставлено пресс-службой Яндекса

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Яндекс сервис прогноз погоды приложение курорт


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