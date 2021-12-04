ГК «ВИС» обещает вывести «Экологию-Новосибирск» из банкротства

Региональный оператор, курирующий в Новосибирской области систему обращения с отходами, ООО «Экология-Новосибирск» (Входит в ГК «ВИС») опубликовал сообщение в «СПАРК-Интерфакс» о планах подать на самобанкротство. На сайте Арбитражного суда материалы пока не появились. В числе кредиторов регоператора указаны подрядчики ООО «Латранс», ООО «ТБО», ООО «Новосибспецтранс» и МУП «Спецавтохозяйство». Долг перед «Латрансом» составляет 164 млн руб., перед ООО «ТБО» — 107,8 млн руб., «Новосибспецтрансом» — 128,5 млн руб. Со «Спецавтохозяйством» по двум искам регоператор заключил мировые соглашения: 131 млн руб. компания обещала выплатить в рассрочку до сентября 2023 года. 3 декабря в суд поступил иск от ООО «Сибирская эколого-сервисная компания» на 37 млн руб.

— Эта мера предпринята для обеспечения бесперебойной операционной деятельности, финансовой устойчивости компании, выполнению функций регионального оператора и недопущения сбоев в сборе и вывозе отходов в Новосибирской области, —уточняется в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Экология-Новосибирск», в целях обеспечения стабильной деятельности компании, являющейся региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области, по решению участников общества инициирована процедура банкротства — наблюдение.

Процедура введения наблюдения инициирована в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127 ФЗ и вызвана рядом решений судов о взыскании задолженностей с компании, сроки которых приходятся на конец текущего и начало следующего года.

—Эти задолженности, предъявленные в судебном порядке компаниями-перевозчиками ТКО, в основном возникли в первый год работы регионального оператора. Это период реформирования отрасли, когда был запущен процесс заключения договоров с физическими и юридическими лицами на оказание услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Он характеризовался низким процентом сбора платежей, становлением отношений с подрядными организациями и потребителями – юридическими лицами, — подчеркивают в компании. — Сумма предъявленных сегодня к погашению требований не позволяет ООО «Экология-Новосибирск» осуществлять нормальную деятельность, расплачиваться с действующими контрагентами. Введение процедуры наблюдения позволит в соответствии с действующим законодательством отсрочить эти выплаты, подписать с кредиторами графики погашения задолженностей, обеспечить поэтапные расчёты по ним и текущие платежи в рамках операционной деятельности.

Главной целью инициирования процедуры наблюдения является обеспечение бесперебойной работы регоператора, недопущение сбоев в вывозе отходов. Это особенно актуально в период предстоящих новогодних праздников и каникул. Группа «ВИС» подтверждает все свои планы и намерения по совершенствованию работы регионального оператора и предпримет все необходимые в рамках законодательства действия для обеспечения финансовой стабильности ООО «Экология-Новосибирск».

Напомним, критика в адрес работы регионального оператора звучала с самого начала его работы. Ранее — от регионального парламента, мэрии Новосибирска и депутатов горсовета, которые предлагали сменить компанию. Летом 2021 года к критике публично присоединился губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Впоследствии он неоднократно подтверждал, что область может расторгнуть договор с регоператором, если проблемы с утилизацией ТКО в регионе сохранятся. Подогревает ситуацию и «мусорная» концессия, реализация которой в регионе никак не может начаться с 2016 года. Концессионером также выступает ООО «Экология-Новосибирск». На минувшей неделе министр ЖКХ региона Денис Архипов на заседании комиссии по экологии в региональном парламенте отметил, что со дня на день ожидается заключение ФАС о том будут ли приняты корректировки в действующую концессию или нет. Если второе, то соглашение будет расторгаться и область будет объявлять новые торги.

Летом 2021 года редакция Infopro54 отметила резко возросшую активность «Экологии-Новосибирск» по взысканию задолженности с потребителей услуги по утилизации мусора в судах. Общую сумму задолженности как потребителей перед компанией, так и компании перед перевозчиками регоператор назвать отказался.