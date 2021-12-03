В Новосибирске утвердили нормы борьбы с нестационарными торговыми объектами: «тандырами» и «кибитками»

Согласно принятым в двух чтениях сессией горсовета новым правилам благоустройства, в Новосибирске устанавливается запрет на размещение нестационарных объектов (НТО) на придомовых территориях с нарушением требований к внешнему облику этих объектов. Кроме того, в первом чтении в бюджет Новосибирска уже внесена поправка об увеличении финансирования демонтажа незаконных объектов на 10 млн рублей. Об этом сообщил председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавский (КПРФ).

Жители Плющихинского жилмассива против строительства торговых павильонов вместо гаражей Таких (Незаконных. — Ред.) объектов по городу сотни, — сообщает депутат. — Они появляются и растут. На сегодня принято решение: мы увеличили бюджет на демонтаж временных объектов на 10 млн рублей. Если у кого такие объекты будут появляться, а я думаю, что они будут появляться у каждого на округе, нужно обращаться в департамент потребительского рынка — на базе департамента есть комиссия по демонтажу, и максимально работать на территориях с администрациями районов. Мы с вами сможем этот вопрос решить, чтобы город стал намного чище, а рынок интереснее.

При этом, как следует из обсуждения вопроса в ходе сессии, если с законными и незаконными объектами ситуация более или менее ясна, пока еще есть вопросы по так называемой «серой зоне» — полузаконным объектам, появляющимся в результате дыр в законодательстве.

— В центре города бич — торговля на придомовых территориях, — говорит председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко («Единая Россия»). — Моя позиция никогда не менялась: торговли на придомовых территориях быть не должно. У нас два пункта, которые говорят, что торговля не допускается, но в то же время размещение нестационарных торговых объектов с нарушением требований к внешнему облику не допускается. А если у незаконного объекта нормальный облик, как в этой ситуации быть? Надо уточнить, чтобы это нашло отражение в проекте решения.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выделил еще несколько типов «серых» объектов. Первые появляются по договоренности коммерсантов с советом дома, в обход мнения большинства собственников жилья.

— Мы вносили поправки, с нами начали судиться, — рассказывает мэр. — Прикрываясь соглашениями с советом дома, появляются «кибитки», «тандыры», не знаю, что еще. Очень тяжело соблюсти закон, потому что он во многих местах неоднозначен. Здесь очень важно общественное мнение, отношение к этому самих жильцов дома. Здесь многое зависит от депутатов, очень нужна их поддержка как работающих непосредственно со своими избирателями, с активом.

— Дескать, есть проблема, давайте, помогайте нам, — рассказывает Анатолий Локоть. — Мы с вами многие льготы и преференции в помощь малому бизнесу сделали, тем не менее это явление существует. Здесь очень важна поддержка депутатов, я на нее очень рассчитываю. Добавлю: мы начали решать две проблемы одновременно — проблему Сибирского Черкизона и нестационарных объектов. С Черкизоном (барахолкой) мы справились. Сегодня комиссия Совета депутатов занимает активную позицию, но, подчеркну, необходима поддержка всех депутатов.

Второй тип —

Напомним, что в настоящее время постановлением мэра Новосибирска прописан мораторий на установку нестационарных торговых объектов на территории Новосибирска. Кроме того, по информации мэрии Новосибирска, с августа на территории города начали действовать требования к архитектурному облику объектов.