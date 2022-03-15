Япония расширила перечень товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию

В частности, в список входят полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, взрывчатые вещества, бронежилеты, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Кроме того, в перечень попали оборудование и продукция, связанная с атомной энергетикой, продукция химической промышленности, различного рода датчики, программное обеспечение.

Запрет на экспорт вступает в силу 18 марта. Экспортные санкции затрагивают 49 компаний и организаций РФ, список которых был обнародован в начале марта. Среди них АО «Рособоронэкспорт», Ростех, ФСБ и СВР. Аналогичные меры также касаются Министерства обороны Белоруссии и белорусского производителя интегральных схем и полупроводников «Интеграл».

Япония ранее ввела несколько пакетов санкций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Помимо экспортных ограничений в отношении 49 компаний и организаций Япония заморозила активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ, запретила экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки. Также были введены персональные санкции в отношении руководства РФ, включая президента Владимира Путина, а также ряда российских бизнесменов.