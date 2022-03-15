На каком этапе вырастают цены, которые мы сейчас видим в магазинах?

— Мониторите ли вы ситуацию с ценами? В магазинах города они выросли в 1,5-2 раза. В выходные был ажиотаж по сахару, и его цена выросла до 100 рублей за кг. Кто пытался выяснить, почему это происходит, регулировать торговлю? — поинтересовался депутат регионального парламента, директор ООО «ЗЖБИ-4» Николай Мочалин на заседании аграрного комитета у министра сельского хозяйства области Евгения Лещенко.

— Здесь ситуация стабильная. У производителей рост не отмечен ни по одной позиции, включая «борщевой набор», — это я вам ответственно заявляю, — сообщил Евгений Лещенко.

Он пояснил, что в полномочия его ведомства входит только мониторинг ситуации с ценами производителей.

По его словам, морковь второго сорта сегодня уходит со склада овощеводческого предприятия в области по цене 24 рубля за кг, первого — 28 рублей. Оптовая отпускная цена на яйцо — 60 рублей, мясо птицы — 141 рублей за кг, гречка в мешках по 50 кг — 73 рублей за кг, сырое молоко — 30 рублей 15 копеек за литр. При этом в магазинах та же курица стоит около 300 рублей за кг, яйца — от 100 до 120 рублей за десяток, гречка — от 116 рублей и выше.

— По сетям введена максимальная наценка на товары первой необходимости — 5%, не более. Остальная розница будет вынуждена формировать свою ценовую политику в соответствии с сетями, — говорит Лещенко. — Основная мера, которую мы отрабатываем совместно с Минпромторгом, — организация более широкой ярмарочной деятельности, чтобы у сельхозпроизводителей и ЛПХ была возможность реализовывать свой товар без посредников и накруток по приемлемым ценам.

Минсельхоз также намерен активизировать работу с потребкооперацией, особенно в части овощей открытого грунта.