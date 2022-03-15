Центр лучевой терапии откроется на базе горбольницы к концу марта

В отделении лучевой терапии ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1» завершается создание центра лучевой терапии, где будут размещены четыре линейных ускорителя для проведения лучевой терапии онкологических больных.

Все строительно-монтажные работы на объекте должны быть завершены не позже 24 марта, а сам объект введен в эксплуатацию до конца марта (Ранее предполагалось, что объект будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2021 года. — Ред.), сообщила пресс-служба правительства региона. По словам главного врача медучреждения Юрий Бравве, уже полностью подготовлены и обучены специалисты для работы на новом оборудовании. Есть четкое понимание по потокам пациентов.

Напомним, что соглашение о взаимодействии по созданию центра лазерной терапии между ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1» и ООО «Сибирский центр ядерной медицины» (входит в ГК «МедИнвестГрупп») было подписано в правительстве Новосибирской области в октябре 2020 года.

Проект модернизации радиологической службы, который в рамках соглашения реализует в регионе ГК«МедИнвестГрупп» включает в себя два этапа. Первый этап подразумевает замену 2-ух гамма-аппаратов и 2-ух линейных ускорителей на базе ГКБ № 1. В рамках второго этапа планировалось провести модернизацию радиологического отделения Новосибирского областного онкологического диспансера (НОКОД).