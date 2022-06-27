Япония расширит санкции против России, страны «Большой семерки» введут запрет на импорт российского золота

Япония расширит санкции против России. Отмечается, что Япония намерена заморозить активы 70 физических и юридических лиц из РФ, а также ввести дополнительные экспортные санкции в отношении еще 90 российских организаций, связанных, по мнению Токио, с оборонным сектором, передает агентство «Прайм».

Кроме того, Япония поддержит запрет на импорт российского золота, остановит предоставление аудиторских услуг.

Японские власти ранее утвердили несколько наборов ограничительных мер в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Под индивидуальные санкции подпали в общей сложности более 700 человек из России, Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик, а также свыше 200 российских и белорусских компаний и организаций. Помимо этого, Япония заморозила активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка, а также порядка 40 российских организаций и компаний.

В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались более 400 наименований, среди которых полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование, грузовая техника, самосвалы, бульдозеры, железнодорожные локомотивы, обрабатывающие станки и другое электрическое оборудование, используемое в промышленности. Кроме того, введен запрет на поставки в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью более 6 млн иен (около $49 тысяч).

Страны — участницы «Большой семерки» введут запрет на импорт российского золота, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

— Страны «Большой семерки» вместе объявят о том, что запретят импорт российского золота, важнейшей статьи экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов, — написал Байден в Twitter.

Также американский лидер утверждал, что Вашингтон уже «заставил Россию нести беспрецедентные расходы» из-за конфликта на Украине.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя администрации президента США сообщало, что страны Группы семи объявят о запрете импорта золота из РФ 28 июня.