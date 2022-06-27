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Япония расширит санкции против России, страны «Большой семерки» введут запрет на импорт российского золота

  • 27/06/2022, 17:09
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Япония расширит санкции против России, страны «Большой семерки» введут запрет на импорт российского золота
Новые санкции. Дайджест за 27 июня.

Япония расширит санкции против России. Отмечается, что Япония намерена заморозить активы 70 физических и юридических лиц из РФ, а также ввести дополнительные экспортные санкции в отношении еще 90 российских организаций, связанных, по мнению Токио, с оборонным сектором, передает агентство «Прайм».

Кроме того, Япония поддержит запрет на импорт российского золота, остановит предоставление аудиторских услуг.

Японские власти ранее утвердили несколько наборов ограничительных мер в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Под индивидуальные санкции подпали в общей сложности более 700 человек из России, Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик, а также свыше 200 российских и белорусских компаний и организаций. Помимо этого, Япония заморозила активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка, а также порядка 40 российских организаций и компаний.

В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались более 400 наименований, среди которых полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование, грузовая техника, самосвалы, бульдозеры, железнодорожные локомотивы, обрабатывающие станки и другое электрическое оборудование, используемое в промышленности. Кроме того, введен запрет на поставки в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью более 6 млн иен (около $49 тысяч).

Страны — участницы «Большой семерки» введут запрет на импорт российского золота, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

— Страны «Большой семерки» вместе объявят о том, что запретят импорт российского золота, важнейшей статьи экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов, — написал Байден в Twitter.

Также американский лидер утверждал, что Вашингтон уже «заставил Россию нести беспрецедентные расходы» из-за конфликта на Украине.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя администрации президента США сообщало, что страны Группы семи объявят о запрете импорта золота из РФ 28 июня.

Фото: pixabay.com —  jorono

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции


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