Япония сократит экспорт автомобилей в Россию в этом году

Согласно ожиданиям, сокращение произойдет сразу на 30%, сообщил сотрудник отдела Европы, России и СНГ Японской организации развития внешней торговли (JETRO) Куния Асамото, пишет ТАСС.

Эксперт отметил, что это одно из тех негативных последствий санкций, о которых отечественные эксперты говорили весь минувший год.

По сведениям собеседника издания, в конце лета 2023 года объем поставок автомобилей из Японии в Россию резко сократился на 42,5%, в начале осени отрицательная динамика только увеличивалась — спад был зафиксирован на уровне 51,8%, в середине сезона — на 46,8%. Специалист подчеркнул, что в этом году отрицательное влияние санкций сохранится.

Напомним, что 9 августа минувшего года Япония ввела запрет на экспорт в Россию авто с объемом двигателя более 1,9 литра. Кроме того, новый пакет санкций коснулся электрокаров, гибридов и других. Не остались в стороне шины для грузовиков и автокресла.

Ранее редакция сообщала, что власти намерены запретить ввоз по параллельному импорту авто, которые уже официально продаются в РФ.