Из-за плохой погоды жители Новосибирска не смогли улететь из Норильска

Из-за неблагоприятных метеоусловий новосибирцы не смогли вылететь из Норильска.

– Транспортные прокуроры проводят надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в аэропорту Норильск, – говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сейчас объявлены длительные задержки выполнения рейсов авиакомпаниями «Сибирь» и «Нордстар». На данный момент погода задержала в аэропорту Норильска порядка тысячи пассажиров.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров. Также контролируются вопросы перевозки граждан из аэропорта в Норильск спецтранспортом в связи с ограничением движения по дорогам.

Ранее редакция сообщала о том, что рейс Ереван-Новосибирск вылетел с задержкой в 18 часов.