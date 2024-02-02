Из-за плохой погоды жители Новосибирска не смогли улететь из Норильска

Из-за неблагоприятных метеоусловий новосибирцы не смогли вылететь из Норильска.
– Транспортные прокуроры проводят надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в аэропорту Норильск, – говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Сейчас объявлены длительные задержки выполнения рейсов авиакомпаниями «Сибирь» и «Нордстар». На данный момент погода задержала в аэропорту Норильска порядка тысячи пассажиров.
Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров. Также контролируются вопросы перевозки граждан из аэропорта в Норильск спецтранспортом в связи с ограничением движения по дорогам.
Ранее редакция сообщала о том, что рейс Ереван-Новосибирск вылетел с задержкой в 18 часов.
Фото: скриншот с видео Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Вконтакте
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