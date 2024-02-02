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Из коммунальных аварий января 2024 года все сделают выводы

  • 02/02/2024, 15:52
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Из коммунальных аварий января 2024 года все сделают выводы
Энергетики намерены провести глобальное обследование теплосетей для выявления критических участков и их ремонта.

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На февральской сессии регионального парламента депутаты заслушали доклад директора Западно-Сибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Игоря Лузанова. Ранее представитель СГК выступал перед депутатами горсовета Новосибирска.

СГК извинилась перед новосибирцами и назвала причины аварии

СГК извинилась перед новосибирцами и назвала причины аварии

— Я приношу извинения за неудобство, дискомфорт, который испытали жители Новосибирска в связи с отключением тепла. Состояние системы теплоснабжения на левом берегу города оставляет желать лучшего, но необходимо время для того, чтобы решить эти вопросы, — пояснил Лузанов.

Он подробно рассказал о том, какие меры предпринимали энергетики в ходе ликвидации череды коммунальных аварий, как будет сделан перерасчет жителям за тепло и электроснабжение, а также назвал предварительные выводы о причинах аварии.

— Более детально комментировать не можем. Компетентные органы разбираются — кто виноват, возбуждены уголовные дела, изъяты участки трубопровода с места коммунальных аварий, — комментирует глава филиала СГК. — Есть версия, что причиной стала коррозия, а также температурные перепады наружного воздуха: от 0 до -20 градусов в течение нескольких дней. Эти колебания отразились на всей сети. Общее старение теплосети города сегодня составляет 72%. Чтобы кардинально изменить ситуацию, в год необходимо перекладывать 140 км сетей. Для сравнения: в 2023 году мы переложили 20 км, в 2023-м намечены работы на 34 км.

Есть средства, нет достаточного количества сил у подрядчиков. Кроме того, работы существенно влияют на жизнь города. Значительную часть работ, например по капремонту, СГК проводит собственными силами.

СГК: жителям Новосибирска выплатят компенсацию за порывы на теплосетях

СГК: жителям Новосибирска выплатят компенсацию за порывы на теплосетях

Игорь Лузанов также подчеркнул, что по состоянию на сегодня сроки, за которые выполняются перерасчеты, составляют от 2 до 12 дней — их сверяли с управляющими организациями. У 873 многоквартирных домов, которые имеют прямые договоры с СГК, перерасчет будет отражен в квитанциях за январь. Для остальных 1402 многоквартирных домов, испытавших проблемы с теплоснабжением, начисления жителям производят УК и ТСЖ. СГК отразит перерасчет в начислениях за январь для этих организаций.

Много вопросов депутаты задавали представителю СГК о возмещении ущерба, который в ходе коммунальной аварии понесли жители, а также учреждения и организации. Парламентарии сообщили, что к ним поступают такие обращения от избирателей на округе.

— Мы не снимаем с себя ответственность. Через старших домов, УК сейчас собираем информацию о поврежденном имуществе. После этого на объекты выходят эксперты оценочной компании. На сегодняшний день поданы уже 95 заявок на компенсацию ущерба, 37 из них отработаны, — сообщил Лузанов. —  Кроме того, у нас есть 3 обращения от граждан, получивших ожоги. Они готовы заключить с нами мировое соглашение. Компенсация будет выше, чем по судебной практике.

После вопросов, прозвучавших до депутатов и губернатора, энергетики также обещали изучить вопрос о возмещении расходов, которые понесли жители при сливе горячего водоснабжения. Что касается юрлиц, то глава филиала СГК предложил направлять информацию о понесенном ущербе в компанию, по каждому заявлению будут работать оценщики.

Что делать?

Как повысить надежность теплоснабжения Новосибирска

Как повысить надежность теплоснабжения Новосибирска

Отвечая на вопросы депутатов, Лузанов также рассказал, какие меры намерена предпринимать компания, чтобы минимизировать повторение масштабных коммунальных аварий. В частности, в 2024 году с помощью робота планируется провести проверку состояния 10 км сетей на левом берегу, чтобы определить наиболее сложные места и характер повреждений.

— Есть более современные методы анализа, экспертизы, помогающие выявить дефекты, которые не покажут гидравлические испытания. Эти операции могут занять более длительное время. Но надо посмотреть схемы, сможем ли мы так отключать ресурс, чтобы потребитель оставался с горячей водой. Система позволяет создавать некоторые схемы, при которых участки можно будет выводить из работы на большее количество дней, но при этом потребитель будет с горячей водой.  Если все-таки потребуется длительное отключение, будем разговаривать и с потребителями, и с муниципалитетом, — пояснил Игорь Лузанов.

По его словам, в 2024 году планируется к замене по инвестиционной программе и капремонту СГК около 37 км тепловых сетей. Еще почти 33 км коммуникаций планируются к замене в рамках текущего ремонта — при возникновении повреждений.

— Распоряжением Правительства РФ от 21.01.22 № 55-р Новосибирск отнесен к ценовой зоне теплоснабжения, что создало условия для реализации долгосрочной инвестпрограммы. Планируемые вложения в теплоснабжающие коммуникации Новосибирска на 10 лет — свыше 25 млрд рублей, — напомнил энергетик. — Стоимость инвестиционной программы в генерации (4 ТЭЦ в Новосибирской области) на 2024-2039 годы составит 33 млрд рублей. В частности, 2023 году началась реализация проектов в рамках федеральной программы модернизации генерирующих производств ДПМ-2 на ТЭЦ-3: комплексная замена 2 турбогенераторов, а также замена электрофильтров.

Замгубернатора, руководитель оперативного штаба по устранению последствий коммунальной аварии Сергей Семка обратил внимание еще на один факт, который, по его мнению, увеличил сроки ликвидации аварий.

— Оптимизация в УК дошла до предела. В частности, выяснилось, что на 100 домов приходится всего 4 слесаря, а по объему работы это фактически был внеочередной разворот теплосистемы, — подчеркнул он, отметив, что с этой проблемой нужно разбираться.

Не выстраивать параллельных процессов

Подводя итоги обсуждения, спикер заксобрания Андрей Шимкив предупредил, что депутаты взяли работу СГК на особый контроль. Представители компании будут приглашаться на комиссии регионального парламента для мониторинга ситуации и выработки решений.

В частности, главу филиал СГК попросили предоставить информацию, как компания намерена решать вопрос с привлечением подрядчиков на ремонты 2024 года, с учетом того, что их объем, по сравнению с 2023 годом, вырос более чем на 30%. При этом представители СГК в прошлом году говорили, что из-за недостатка квалифицированных кадров сроки работ на объектах несколько затянулись.

— Я понимаю осторожность ваших комментариев по поводу предстоящих ремонтов в рамках инвестиционной программы 2024 года. Прошло не так много времени после аварии, нужно определить причины и приоритеты работы. Прошу разработать максимально полную программу. Вопрос финансирования я буду обсуждать с акционерами, советом директоров СГК, а вы, как технический руководитель, определите необходимы объем работы исходя из приоритетов и возможностей организации работы, — обратился к Лузанову губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона также попросил энергетиков при компенсации ущерба исходить из позиции, что проблемы возникли из-за аварии на теплосетях, не втягивать в процесс разборок УК, а также выплатить компенсацию за весь период, когда граждане находились без отопления и горячей воды.

— Предупреждаю, что за этим будут следить депутаты и органы власти на всех уровнях. Мы будем оказывать юридическое содействие горожанам. Просьба к юристам и финансистам СГК: дать установку не прикрываться нормативными актами и постановлениями правительства, а принимать решения в пользу клиентов, — предупредил Травников. — Я также хотел бы обратиться к депутатам. Сегодня идет многоуровневое расследование коммунальных аварий. Каждая федеральная структура выполняет работу по поиску виноватых. Было бы правильно, чтобы хотя бы на региональном и городском уровне мы объединились, чтобы не было параллельных процессов. Просьба: все вопросы согласовывать с Сергеем Семкой. Многим руководителям компаний сейчас работать некогда, так как они бегают и пишут объяснительные.

Ранее редакция рассказывала о том, что идут консультации по поводу возврата в энергосистему города миллиардов, которые были из нее похищены. https://infopro54.ru/news/andrej-shimkiv-reshenie-po-vozvratu-v-novosibirsk-20-mlrd-rublej-abyzova-prorabatyvaetsya/

Фото из телеграм-канала СГК

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : теплоснабжение Новосибирска СГК коммунальная авария


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