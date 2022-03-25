Япония введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию в начале будущей недели, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на министра иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

— Кроме того, мы готовим к внесению в парламент проектов документов по законодательству в области криптоактивов для того, чтобы не дать (России) избежать санкций, — отметил Хаяси.

Он подчеркнул, что считает необходимым введение санкций против России, как и остальные члены «семерки».

Напомним, что ранее МИД Японии обнародовал новый пакет санкций против 25 россиян и 81 организации из России.

Санкционный список Японии включает уже 101 фамилию и 130 организаций из России. Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.