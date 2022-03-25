Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны

Лаборатории Google постепенно закрывают проекты российских компаний. Это приведет к тому, что они не смогут выпускать Android-смартфоны с сервисами Google для российского рынка, сообщает издание Mobile review ссылкой на источники.

— Закон США об экспорте запрещает предоставление услуг в Россию, а также экспорт, реэкспорт или передачу программного обеспечения и технологий американского происхождения в Россию, — говорится в уведомлении лаборатории Google.

Таким образом, российские бренды лишаются возможности использовать мобильные сервисы Google на своих смартфонах под управлением Android. Формально производителей устройств из других стран данный запрет не касается, однако на практике это может означать полное прекращение поставок Android-устройств в Россию.

Также сообщается, что новые правила Google могут отразиться на продажах телефонов под марками BQ, DEXP, AYYA и других.