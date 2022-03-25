Депутаты предлагают перенаправить 500 млн рублей с промпарка под Бердском на другие площадки

Полмиллиарда рублей, выделенных из федерального бюджета на создание производственной площадки в Бердске для последующего производства компании Nestle, рискуют, что называется «уйти в землю». Об этом, со ссылкой на руководство промышленно-логистического парка, заявил депутат Заксобрания Николай Машкарин в ходе заседания комитета по бюджету и налоговой политике.
— У нас запланированы 500 млн рублей под площадку Nestle, — напомнил депутат, обращаясь к чиновникам регионального правительства. — Насколько я понял из общения с руководителем ПЛП, письменных гарантий подтверждения участия Nestle в этом проекте в настоящий момент не получено. Есть словесные обязательства. Как бы так не получилось, что, вложив 500 млн в не самую перспективную площадку, можно остаться у разбитого корыта.
Пояснения от исполнительной власти в лице министра экономического развития Льва Решетникова были максимально лаконичными.
— Я стараюсь не комментировать истории с инвесторами, особенно западными, — говорит министр. — Второй момент — это федеральные деньги.
Напомним, что в ходе заседания комитета депутаты раскритиковали позицию чиновников от исполнительной власти за то, что те слишком уповают на федеральный бюджет, не имея при этом другого плана действий в случае изменения экономического сценария на территории Новосибирской области.
— Может, эти федеральные деньги стоит переориентировать, — предлагает Машкарин. — Потому что бердская площадка потенциал, конечно, имеет. Но не думаю, что там какой-то большой центр притяжения инвесторов.
Между тем на минувшей неделе в комментарии сибирскому «Коммерсанту» https://www.kommersant.ru/ директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов заявлял, что инфраструктуру на территорию «Южного ПЛП» агентство протянет в любом случае.
— И я честно скажу — у меня эта площадка уйдет за полгода точно. Мы сами сможем выйти на стройки только в апреле, когда снег сойдет, поэтому не определятся они до мая, грубо говоря, значит, просто подтянем коммуникации с запасом к этому участку, у нас там 135 га, прикинем, сколько понадобится мощностей — и у нас просто будет второй [промышленно-логистический] парк, — сказал Зырянов.
Как уже ранее сообщалось, новосибирские власти планируют создать новый индустриальный парк «Южный ПЛП» между городами Бердском и Искитимом. Компания Nestle в 2023 году планировала построить фабрику по изготовлению кормов для животных. По информации руководства промышленно-логистического парка, завод Nestle планировалось разместить на территории 70 га. Объем инвестиций в проект в ценах 2021 года — 10 млрд.
Фото с сайта компании Nestle
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