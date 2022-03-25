Депутаты предлагают перенаправить 500 млн рублей с промпарка под Бердском на другие площадки

Полмиллиарда рублей, выделенных из федерального бюджета на создание производственной площадки в Бердске для последующего производства компании Nestle, рискуют, что называется «уйти в землю». Об этом, со ссылкой на руководство промышленно-логистического парка, заявил депутат Заксобрания Николай Машкарин в ходе заседания комитета по бюджету и налоговой политике.

— У нас запланированы 500 млн рублей под площадку Nestle, — напомнил депутат, обращаясь к чиновникам регионального правительства. — Насколько я понял из общения с руководителем ПЛП, письменных гарантий подтверждения участия Nestle в этом проекте в настоящий момент не получено. Есть словесные обязательства. Как бы так не получилось, что, вложив 500 млн в не самую перспективную площадку, можно остаться у разбитого корыта.

Пояснения от исполнительной власти в лице министра экономического развития Льва Решетникова были максимально лаконичными.

— Я стараюсь не комментировать истории с инвесторами, особенно западными, — говорит министр. — Второй момент — это федеральные деньги.

Напомним, что в ходе заседания комитета депутаты раскритиковали позицию чиновников от исполнительной власти за то, что те слишком уповают на федеральный бюджет, не имея при этом другого плана действий в случае изменения экономического сценария на территории Новосибирской области.

— Может, эти федеральные деньги стоит переориентировать, — предлагает Машкарин. — Потому что бердская площадка потенциал, конечно, имеет. Но не думаю, что там какой-то большой центр притяжения инвесторов.

Между тем на минувшей неделе в комментарии сибирскому «Коммерсанту» https://www.kommersant.ru/ директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов заявлял, что инфраструктуру на территорию «Южного ПЛП» агентство протянет в любом случае.

— И я честно скажу — у меня эта площадка уйдет за полгода точно. Мы сами сможем выйти на стройки только в апреле, когда снег сойдет, поэтому не определятся они до мая, грубо говоря, значит, просто подтянем коммуникации с запасом к этому участку, у нас там 135 га, прикинем, сколько понадобится мощностей — и у нас просто будет второй [промышленно-логистический] парк, — сказал Зырянов.

Что касается 500 млн, которые выделяются региону из федерального бюджета, то эти средства АИР получит не под конкретного резидента, а на развитие инфраструктуры всей площадки. Отметим, что в начале недели о планах зайти на площадку «Южного ПЛП» сообщил еще один крупный инвестор, также с иностранным участием, — ООО «Маслов». Компания планирует построить на площадке производственный комплекс по переработке масличных культур — льна и рапса — мощностью до 450 тысяч тонн в год. Инвестиции составят 3,7 млрд рублей. Этот проект поддержал инвестиционный совет региона.

Как уже ранее сообщалось, новосибирские власти планируют создать новый индустриальный парк «Южный ПЛП» между городами Бердском и Искитимом. Компания Nestle в 2023 году планировала построить фабрику по изготовлению кормов для животных. По информации руководства промышленно-логистического парка, завод Nestle планировалось разместить на территории 70 га. Объем инвестиций в проект в ценах 2021 года — 10 млрд.