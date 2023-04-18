Ярмарка белорусских товаров развернётся на центральной площади Новосибирска

В Новосибирске готовятся принять белорусских товаропроизводителей – 22 апреля на площади им. Ленина развернётся ярмарка товаров из Беларуси. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на аппаратном совещании с главами районных администраций и руководителями подразделений мэрии.

«22 апреля стартует ярмарка белорусских товаров на площади им. Ленина. Для нас это долгожданное событие, оно не проходило в Новосибирске 2,5 года. Для размещения ярмарки не потребуется перекрытия движения транспорта, поэтому необходимо принять все меры безопасности», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Как доложил мэру начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин, для участия в ярмарке из Беларуси отправилась 21 фура: часть выехала в пятницу, оставшиеся машины – в понедельник.

«20 апреля мы будем встречать участников ярмарки, размещать их. Все машины будут стоять на площади им. Ленина, к четвергу площадка должна быть подготовлена, – доложил Виталий Витухин. – В ходе подготовки мероприятия мы держим связь с Белкоопсоюзом, с операторами, представителями товаропроизводителей».

Открытие ярмарки состоится 22 апреля в 11 часов, она будет работать до 30 апреля.

Новосибирск и Новосибирская область – одни из основных торговых партнеров Беларуси в рамках союзных государств Россия – Беларусь. Ярмарка белорусских товаров – один из способов увеличить товарообмен между партнёрами. Она проводится в нашем городе ежегодно. Перерывы были в 2018 году, когда по техническим причинам ее пришлось отменить, а также с 2020 по 2022 год в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции.

Фото из телеграм-канала Анатолия Локтя