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Прокуратура потребовала ввести дома «Дискуса» в «кратчайшие сроки»

  • 18/04/2023, 17:05
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Прокуратура потребовала ввести дома «Дискуса» в «кратчайшие сроки»
Потом в судах будет решаться вопрос: кто виноват и в какой мере, а также проблема с благоустройством территории в микрорайонах, где находятся долгострои.

— Я внес предписание мэру, на которое он и все причастные структуры мэрии сейчас ориентируется: в кратчайшие сроки устранить нарушение жилищных прав жителей микрорайонов «Просторный» и «Плющихинский». Они по факту проживают в построенных домах уже несколько лет, — заявил на пресс-конференции прокурор Новосибирска Роман Сивак.

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Он добавил, что по построенным домам, где уже проживают люди, есть положительное заключение Госстройинспекции. Все тяжбы связаны с техническим присоединением к коммунальным сетям.

— Проблема была в этом, как мы сейчас выяснили. Ввод домов — это оценка надлежащего состояния: противопожарная защита, соответствующие технически выполненные нормы, надлежащее лифтовое оборудование. Все документы эти есть, поэтому мы все и сделаем в короткие сроки. Это не будет какой-то пустой ход, — заявил прокурор.

Конкретные сроки ввода объектов ГК «Дискус» в эксплуатацию он не назвал, отметив, что прокуратура работает по этой теме в «ручном режиме».

— Потом все проблемные моменты, которые возникли у ГК во взаимоотношениях с муниципальными, с ресурсоснабжающими организациями и чиновниками мэрии, будут разбираться в судебном порядке. Сейчас наша главная задача — ввести дома в эксплуатацию, чтобы люди юридически оформили свои права на жилище и могли распоряжаться им, — пояснил Сивак.

Прокурор Новосибирска также прокомментировал ситуацию с благоустройством территории вокруг долгостроев. Напомним, этот вопрос жители неоднократно поднимали в СМИ, соцсетях, он становился темой критики для известных блогеров.

— Благоустройством должен был заниматься застройщик, но с учетом того, что ему еще предстоит достраивать дома… В рамках возбужденного уголовного дела будет дана уголовно- процессуальная оценка и появится понимание того, сколько денег было собрано с пайщиков, какое количество пайщиков участвовало в финансировании строительства этих домов, в каких домах они живут. Тут предстоит большой пласт кропотливой надзорной работы, но мы ее сделаем, обязательно доберемся до истины, — подчеркнул Роман Сивак. — Мне, как прокурору города, а также гражданам, которые оказались в такой ситуации, хотелось бы, чтобы застройщик смог достроить дома и имел для этого возможность, чтобы люди получили жилье. Мы же понимаем, почему такое количество людей там живет: ценовой сегмент, который предлагает эта компания, на порядок ниже, чем в домах других застройщиков Новосибирска.

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Роман Сивак также сообщил, что часть дорог, которая была построена застройщиком на жилмассивах «Просторный» и «Плющихинский», впоследствии взаимозачетом была передана в собственность муниципалитету — и уже им эксплуатируется. Часть не передавалась, и муниципалитет о них еще не знает.

— Сейчас мы заставляем муниципалитет привести в надлежащее состояние микрорайоны, которые там построены. В любом случае благоустройство территории, вопрос содержания дорог и принятие их в собственность, если они бесхозные — это вопрос органов местного в рамках 131-ФЗ. Через судебные решения их нужно принимать на баланс, эксплуатировать и делать все для того, чтобы создать людям комфортную среду. В этой части мы работаем, и у мэра есть понимание, что это необходимо делать и людей успокоить, что никто их там не бросит, — резюмировал прокурор Новосибирска

 

Ранее редакция сообщала, что собственника ГК «Дискус» Алексея Джулая и председателя ЖСК «Дискус» Олега Басалаева не стали брать под стражу. 

Скрин с эфира пресс-конференции ТАСС

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Рубрики : Власть Недвижимость Право&Порядок Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Роман Сивак долгострои ГК Дискус благоустройство территории


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