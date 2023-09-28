Заслуженный работник культуры Валерий Захаров скончался в Новосибирске

Скончался заслуженный работник культуры Валерий Захаров. Он руководил ансамблем «Чалдоны» более 20 лет. Об этом сообщили в Министерстве культуры Новосибирской области.
― За эти годы им написано более 25 музыкальных произведений и сделано более 100 аранжировок для оркестра, вокала и балета, ― говорится в сообщении.
В 1999 году он был удостоен почётного звания заслуженного работника культуры Российской Федерации.
О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.
Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны» — лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, фестивалей, участник крупных концертных проектов.
Ранее редакция сообщала о том, что 84-летний пенсионер выпал из окна в пансионате Новосибирска.
Фото с сайта Министерства культуры Новосибирской области/Фото: Freepik — wirestock
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