Заслуженный работник культуры Валерий Захаров скончался в Новосибирске

Скончался заслуженный работник культуры Валерий Захаров. Он руководил ансамблем «Чалдоны» более 20 лет. Об этом сообщили в Министерстве культуры Новосибирской области.

― За эти годы им написано более 25 музыкальных произведений и сделано более 100 аранжировок для оркестра, вокала и балета, ― говорится в сообщении.

В 1999 году он был удостоен почётного звания заслуженного работника культуры Российской Федерации.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны» — лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, фестивалей, участник крупных концертных проектов.

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