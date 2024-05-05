Ящерицы напугали новосибирских дачников

Большинство горожан отправились в эти выходные на свои дачные участки, где неожиданно столкнулись с большим количеством ящериц, передает цифровое издание vn.ru.

При этом обнаружили ящериц не только жители области, но и горожане.

По словам кандидата биологических наук Алексея Яновского, в начале мая ящерицы приходят в себя от зимней спячки и начинают покидать свои укрытия.

Ученый рассказал, что ящерица — это дракон в миниатюре. На территории нашего региона обитает только два их вида: живородящая и прыткая, иначе обыкновенная.

При этом живородящие ящерицы мельче прытких и окрашены в коричневатые тона. А прыткие ящерицы отличаются наличием зеленоватых тонов в окраске.

Эксперт заверил, что ящерицы не кусаются, так как у них нет зубов в привычном понимании, поэтому они глотают свою добычу целиком.

— Это всякие беспозвоночные, в том числе слизни и прочие вредители сада, огорода и леса, — заключил Алексей Яновский.

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