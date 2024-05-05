Для новосибирских ветеранов ВОВ авиаперелеты и ж/д перевозки в мае будут бесплатными

Отечественные авиакомпании предоставят ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного перелета в мае текущего года, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минтранса. Наряду с этим, аэропорты будут бесплатно обслуживать ветеранов в VIP- залах.

В Минтрансе добавили, что компания РЖД также будет перевозить ветеранов по всей стране в течение всего года бесплатно.

Всего в этом году бесплатно перевезти ветеранов изъявили готовность около 30 отечественных компаний, среди них — «Аэрофлот» и S7.

— Бесплатные авиабилеты могут оформить: участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним; граждане РФ, которые родились в период с 1941 по 1945 год; пассажиры, имеющие инвалидность 1, 2, 3 группы (полученную в ходе Великой Отечественной войны) и лица, приравненные к ним, — пояснили в министерстве.

В ведомстве отметили, что РЖД дает возможность оформить ветеранам и их сопровождающим бесплатный проезд на поездах дальнего следования, при этом число поездок не ограничено. Совершить поездку можно в любой удобный день в течение всего 2024 года.

— Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов, а также плата за сервисные услуги, включая постельные принадлежности и питание, не взимаются, — заключили в Минтрансе.

Ранее редакция сообщала, что по десять тысяч получили ветераны ВОВ в Новосибирской области.