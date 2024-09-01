Яхта врезалась в опору ЛЭП в Бердском заливе ― город оказался обесточен

Вечером 31 августа Бердск остался без света из-за ЧП в акватории водохранилища.
Мэр города Роман Бурдин сообщил в социальных сетях, что небольшая яхта задела парусом опору ЛЭП. На судне произошло возгорание, которое члены экипажа пытались потушить своими силами.
― Все живы. Экипаж опытный. Предварительная причина ― техническая неисправность судна, ― прокомментировал градоначальник.
Мэр также пообещал, что в течение полутора часов электроснабжение города будет восстановлено.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало проверку по факту инцидента. Следователи выясняют обстоятельства аварии.
Исочник фото: Телеграм-канал Романа Бурдина.
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