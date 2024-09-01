Юрист рассказал, как получить выходной в День знаний

В День знаний многие родители хотят посвятить время своим детям и не думать о работе. В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье — это выходной день для большинства людей. Поэтому все традиционные мероприятия, посвященные Дню знаний, будут проводиться в ближайший рабочий день — 2 сентября.

Юрист SuperJob Александр Южалин рассказал, как получить выходной на День знаний.

1 сентября не является нерабочим днем, но это не мешает работодателю пойти навстречу своим работникам и предоставить тем, у кого есть дети школьного возраста, дополнительный выходной в этот день.

— Также можно взять отпуск к этому дню или при желании стать донором крови. У вас будет дополнительный оплачиваемый выходной день. Если вас привлекут к работе в выходной день, можно выбрать дополнительный день отдыха вместо повышенной оплаты, — рекомендовал юрист.

Ранее редакция сообщала о том, что какие выплаты могут получить многодетные семьи школьников к 1 сентября в Новосибирске.