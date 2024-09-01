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Новосибирцы готовы переплатить миллион за жилье рядом с хорошей школой

  • 01/09/2024, 11:30
Автор: Юлия Данилова
Новосибирцы готовы переплатить миллион за жилье рядом с хорошей школой
Стоимость квадрата на вторичке в таких локациях начинается от 140 тысяч рублей.

Ради хорошей школы почти 67% родителей, опрошенных аналитиками сервиса Яндекс Недвижимость, готовы присмотреться к более дорогим вариантам квартир. Более 50% готовы доплатить за соседство с таких образовательным учреждением до 1 млн рублей. Четверть опрошенных не готова к переплате, но рассматривает наличие школы рядом с жильем как весомое преимущество для покупки.

В Новосибирске в топах различных рейтингов, к примеру, находятся СУНЦ НГУ и Лицей № 130 имени Академика М.А. Лаврентьева в Новосибирске. Эти школы занимают 9 и 102 строчку рейтинга по конкурентоспособности выпускников и возможности поступить в лучшие вузы страны. В пешей доступности от этих учреждения цены на двух- и трехкомнатные квартиры на вторичном рынке начинаются от 140 000 р/кв.м. Четыре и более комнат стоят дороже — от 168 000 р/кв.м.

Для сравнения, ранее директор RID Analitics Елена Ермолаева сообщала, что цена предложения квадратного метра на вторичном рынке в июле в Новосибирске составляла более 119 тысяч рублей. По данным Росреестра, средняя цена сделки на вторичке в июле — 77,5 тысячи рублей за «квадрат».

Ранее редакция сообщала о том, что за пять лет почти в два раза выросла цена квадратного метра в Новосибирске.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : школы Новосибирска недвижимость в Новосибирске


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