Ёлочка гори: новосибирские энергетики организовали подключение объектов парка «Арена» в канун Нового года

На сегодняшний день АО «РЭС» уже завершило все работы по подключению к электросетевой инфраструктуре праздничной иллюминации, необычной цифровой ёлки и других инсталляций парка. Это и освещение детских игровых зон, площадок для разных видов спорта, иллюминация световых фонтанов, переливающиеся фигуры и ледяные скульптуры, символизирующие регионы РФ, а также административно-хозяйственный модуль, визит-центр, трейлер-кофейня и другие объекты. А ещё, современное световое оборудование, подключенное энергетиками, способно проецировать на главный символ праздника – огромную ель, любое динамическое изображение. Также в парке уже подсвечиваются все дорожки, сферический павильон с гирляндами и надпись «НСК 2023».

Учитывая важность строительства спортивного объекта федерального значения для Новосибирского региона, сетевой организацией была разработана схема электроснабжения объектов общественного пространства, которая учитывает максимальное использование существующей инфраструктуры, созданной для развития территории, прилегающей к спортивному сооружению. Благодаря тесному сотрудничеству с заявителем и органами власти новосибирские энергетики буквально за 2 недели выполнили комплекс работ по оформлению технологического присоединения нового парка, в т.ч. разработали схему электроснабжения, выдали технические условия и заключили договор для подключения объектов парка «Арена».

«АО «РЭС» — огромные молодцы, все вопросы решали в кратчайшие сроки, помогали, предлагали оптимальные способы подключения, оперативно рассматривали документацию. Без этого сотрудничества и понимания все было бы гораздо дольше», — оценила совместную работу Анна Терешкова, заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Напомним, что новая ледовая арена в Новосибирске стала одним из масштабных проектов по технологическому присоединению к ресурсоснабжающей инфраструктуре за последние несколько лет. Суммарный объем инвестиций АО «РЭС» в строительство электросетей для ЛДС «Новосибирск Арена» превысил 110 млн рублей.

Тесное конструктивное взаимодействие энергетиков и органов власти при строительстве важного объекта федерального значения позволило своевременно обеспечить надежным и качественным электроснабжением новую ледовую арену, общественное пространство вокруг неё и станцию метро «Спортивная».

Фото предоставлено пресс-службой компании