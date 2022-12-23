Henkel продает бизнес в России

Немецкий производитель бытовой химии Henkel приступил к поиску покупателя своего бизнеса в России, пишет ФАН.

Представитель комитета акционеров и наблюдательного совета Симон Бажель-Тра заявила, что в планах концерна закрыть сделку как можно быстрее.

По словам Бажель-Тра, на сегодняшний день компания изучает предложения покупателей, чтобы исключить все нюансы, связанные с санкциями.

О том, что крупный производитель бытовой химии и косметических средств прекращает деятельность на российском рынке стало известно еще весной.

При этом объем продаж продукции Henkel в РФ был равен почти 1 млрд евро в год. На территории страны у концерна имеется одиннадцать производственных площадок со штатом из 2500 человек. Среди них новосибирский филиал ООО «Хенкель-рус», который расположен на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района. Предприятие компании по производству сухих строительных смесей, герметики и клея в регионе открылось в 2015 году. Проектная мощность составляла 150 тысяч тонн продукции в год.

Ранее редакция сообщала, что с 21 декабря у российских компаний должны были перестать работать американские роутеры.

Фото с сайта компании Henkel