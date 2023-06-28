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Юбилейный Х Международный Сибирский транспортный форум начал работу в Новосибирской области

  • 28/06/2023, 12:41
Юбилейный Х Международный Сибирский транспортный форум начал работу в Новосибирской области
В первый день гостей и участников ждет целый ряд актуальных конференций и круглых столов.

Деловую программу форума открывают конференции, посвящённые возможностям применения цифровых двойников в системе управления автомобильными дорогами, развитию авиационных перевозок в РФ, подготовке документов транспортного планирования.

После обеда в рамках форума начнет работу национальная конференция «Наука, образование и кадры», в ней примет участие министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. Также в первый день форума пройдет панельная дискуссия «Интеллектуальные транспортные системы – драйвер развития городов России» и конференция, посвященная подходам к обновлению подвижного состава и развитию инфраструктуры общественного транспорта.  Участники форума обсудят современные тенденции логистики в РФ, развитие внутреннего туризма, вопросы ценообразования в дорожном строительстве и другие темы.

Напомним, что Международный Сибирский транспортный форум», организатором которого является правительство Новосибирской области, является главной площадкой региона для демонстрации достижений отечественной транспортной отрасли, обсуждения ключевых аспектов функционирования всех видов транспорта, принятия решений для развития транспортно-логистической инфраструктуры и дорожного комплекса.

В этом году значительно расширены тематические горизонты форума. Будет уделено особое внимание вопросам логистики, строительства инфраструктуры, импортозамещения, параллельного импорта, кадров. Дополнительными дискуссиями будет расширена пленарная часть, она коснется вопросов цифровизации, международного сотрудничества и глобального транспортного-логистического комплекса. В форуме примут участие иностранные делегации из Индии, Китая, Турции, Республик Беларусь и Казахстан.

В рамках форума пройдет выставка «Современный транспорт и инфраструктура», на которой свои достижения и наработки представят более 40 экспонентов.

Ознакомиться с программой форума можно на официальном сайте.

Возраст: 18+

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Х Международный Сибирский транспортный форум общество власть Андрей Травников


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