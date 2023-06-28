В Новосибирске без света из-за непогоды остались более 11 тыс. человек

В результате неблагоприятных погодных условий без электричества остались более 11 тысяч человек в Новосибирске. Об этом сообщают АО «РЭС» в Telegram-канале.

— Произошло аварийное отключение 40 трансформаторных подстанций и 12 социально-значимых объектов, — говорится в сообщении.

Прогнозируемое время восстановления электроснабжения потребителей 10:00.

В Новосибирске, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 28 июня в первой половине дня ожидается временами небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха +17, +19 С. Град синоптики пока не прогнозируют.

Напомним, что в период с 28 по 30 июня 2023 года в Новосибирской области сохранится чрезвычайная 5 класса и высокая 4 класса пожароопасность. Сохраняется риск возникновения очагов природных пожаров (источник возможных ЧС — чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области ожидается град.