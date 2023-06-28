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Двух депутатов горсовета Новосибирска 4 июля лишат мандатов из-за утраты доверия

  • 28/06/2023, 12:48
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Двух депутатов горсовета Новосибирска 4 июля лишат мандатов из-за утраты доверия
Такое решение депутаты приняли большинством голосов на июньской сессии.

На сессии городского совета депутатский статус потеряли члены коалиции «Новосибирск 2020» Хельга Пирогова (находится в межгосударственном розыске) и Сергей Бойко* (*В апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. — Ред.). Поводом для этого стала почерковедческая экспертиза отчетных документов депутатов.

Доклад представил Игорь Атякшев, глава комиссии по местному самоуправлению. Он сообщил, что разбирательство началось из-за того, что в городской совет поступило представление прокурора, информация от СКР по Новосибирской области и от первого заместителя руководителя администрации губернатора. По данным следователей, на отчетных документах о доходах Пироговой и Бойко* были выявлены поддельные подписи.

— В результате почерковедческой экспертизы выявлено, что подписи на уведомлениях об отсутствии фактов совершения в отчетном периоде сделок, поданных в администрацию губернатора, поданными депутатами Бойко* и Пироговой, выполнены не депутатами, а другим лицом, — сообщил Атякшев.

По словам Атякшева, комиссией было рекомендовано досрочно прекратить полномочия вышеуказанных депутатов в связи с утратой доверия. Срок их полномочий предложено завершить 4 июля 2023 года. Эта дата нужна, чтобы не нарушить трудовые права помощников депутатов.

Член коалиции «Новосибирск 2020» Светлана Каверзина довольно эмоционально сообщила, что рассмотрение этого вопроса на основании решения комиссии является незаконным. Она взяла самоотвод и вышла из счетной комиссии, которые будут обрабатывать бюллетени после тайного голосования.

Сергей Бойко* в социальных сетях сообщил, что его помощника не пустили в зал, где проходит совет депутатов. Спикер горсовета Дмитрий Асанцев на сессии зачитал письмо Бойко* с просьбой дать слово помощнику депутата Леониду Лифанову, который изложит позицию своего начальника. Но коллеги Бойко* по горсовету проголосовали против этого. Лишь 8 человек были «за», 5 воздержались, 28 высказались за отказ.

Во время перерыва депутаты проголосовали.

— В протоколе отражены следующие сведения. Количество бюллетеней, полученных для голосования, 40. Количество недействительных — 1, действительных — 39. За досрочное прекращение полномочий депутата Бойко* подано 38 голосов, против — 1. За досрочное прекращение полномочий депутата Пироговой подано 38 голосов, против — 1. Протокол подписан всеми членами счетной комиссии, — рассказал депутат Сергей Бондаренко, который возглавлял счетную комиссию по этому вопросу.

В коалиции сообщили, что Пирогова и Бойко* будут обжаловать это решение в суде.

Округа Пироговой и Бойко* временно передадут депутатам Андрею Любавскому (КПРФ) и Сергею Бондаренко (ЕР) соответственно.

Хельга Пирогова покинула Россию в 2022 году после неоднозначного высказывания в социальных сетях о военных и возбуждения в отношении нее уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Она была объявлена в розыск. Сергей Бойко* бежал из страны осенью 2021 года, опасаясь уголовного преследования. Также был объявлен в розыск.

Напомним, что Госдумой приняты изменения в законодательство, согласно которым депутаты, не посещающие заседания горсовета без уважительной причины на протяжении полугода и более могут быть досрочно лишены мандатов. Крайней точкой для Бойко* и Пироговой мог стать сентябрь текущего года. 

Фото из группы «Коалиции Новосибирск 2020» ВКонтакте

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Хельга Пирогова Сергей Бондаренко Сергей Бойко Игорь Атякшев Дмитрий Асанцев Андрей Любавский


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