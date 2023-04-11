Юбилейный X Транссибирский Арт-Фестиваль в Новосибирской области

Юбилейный Десятый Транссибирский Арт-Фестиваль организован при поддержке Правительства Новосибирской области и министерства культуры Новосибирской области. Автором идеи, основателем, бессменным художественным руководителем и хедлайнером форума является выдающийся российский музыкант Вадим Репин. Десятый выпуск фестиваля прошел в Новосибирской области с 8 марта по 6 апреля 2023 года. Основной концертной площадкой Транссибирского Арт-Фестиваля по традиции является Государственный концертный зал имени А.М. Каца, а коллективом-флагманом – прославленный Новосибирский академический симфонический оркестр.

В рамках новосибирской программы Десятого Транссибирского Арт-Фестиваля состоялось 18 концертов, из них 4 – в районах Новосибирской области (город Искитим, рабочий поселок Ордынское, город Тогучин, город Бердск). Концерты фестиваля посетили более 12 000 зрителей. Кроме того, состоялись онлайн-трансляции 6 концертных программ Фестиваля, к просмотру которых присоединилось более 11 000 зрителей.

В симфонических и камерных программах Фестиваля приняли участие дирижеры Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Сергей Скрипка, Андрес Мустонен, Алессандро Кадарио, Иван Рудин, Мануэль Лопес-Гомес, а также художественный руководитель и главный дирижер Новосибирского академического симфонического оркестра Димитрис Ботинис.

Программы форума были отмечены участием всемирно известных солистов Екатерины Мечетиной (фортепиано), Вадима Эйленкрига (труба), Вадима Руденко (фортепиано), Александра Князева (виолончель), Вероники Джиоевой (сопрано), Игоря Бутмана (саксофон), Константина Лифшица (фортепиано) и многих других.

Десятый опус форума по традиции включил в себя кросс-жанровые проекты: Евгений Миронов и Новосибирский государственный академический оркестр под управлением Юрия Башмета представили новосибирской публике спектакль-концерт «Шекспир. Шостакович. Гамлет», Дарья Мороз и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнили симфосказку «Руслан и Людмила» по мотивам поэмы Пушкина. Никогда прежде так ярко в фестивальной программе не была представлена этническая музыка: этно-группа «Намгар» представила программу «Земля предков», а индийский скрипач и композитор Др. Лакшминараяна Субраманиам выступил вместе со своей группой в программе «Spiced Jazz». Особняком стоит проект МОDANSE, объединивший балеты «Как дыхание» Мауро Бигонцетти на музыку Г.Ф. Генделя и «Габриэль Шанель» И. Демуцкого в постановке Юрия Посохова, где роль легендарной француженки исполнила прима-балерина Большого театра и этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова. Проект был показан на сцене Новосибирского государственного театра оперы и балета.

Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценен Правительством России, его программы включены в национальный проект «Культура» и культурную презентацию страны на международном уровне. Проекты Фестиваля поддержаны Президентским фондом культурных инициатив.

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Фото предоставлено Новосибирской филармонией