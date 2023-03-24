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Юных авиастроителей и лётчиков найдут в районах Новосибирской области

  • 24/03/2023, 15:54
власть
Для региона авиационная отрасль была и остается знаковым направлением развития, точкой роста региональной экономики.

Подготовке специалистов для авиастроения в новосибирских вузах и колледжах региональные власти уделяют особое внимание.

По словам директора ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» (входит в состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») Владимира Барсука, десять лет назад в СибНИА была открыта бесплатная юношеская планерная школа имени В.М. Рыцарева – для первоначального лётного, конструкторского и инженерно-технического обучения детей с 12 до 16 лет. За 10 лет работы школу закончили более 800 воспитанников.

Полученные в рамках обучения навыки и знания являются основой для подготовки будущих специалистов пилотируемой и беспилотной авиации. По статистике 10-15% выпускников поступают в лётные военные и гражданские учебные заведения, около 20% выбирают профильные авиационные высшие учреждения.

Свой опыт подготовки будущих пилотов СибНИА уже тиражирует, добавил Владимир Барсук, Москва, Иркутск, Геленджик, Магадан. На сертифицированном производстве сотрудники института изготавливают учебные планеры, готовят инструкторов, делятся методикой. Готовы помогать открывать такие же планерные школы и в районах Новосибирской области.

Используют в институте авиации и другие формы взаимодействия с молодёжью. Например, в этом году стало возможным открытие нового направления — участие в конкурсе «Кибердром». Федеральный проект «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром» организован по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ. В Новосибирской области он проходит впервые — благодаря поддержке регионального правительства. Цель проекта – создать эффективную систему подготовки молодых кадров для цифровой промышленности, а также стимулировать интерес молодёжи к инженерной профессии и авиастроению.

Напомним, что сегодня глава региона также обсудил с руководством СибНИА имени С.А. Чаплыгина дальнейшие планы работы.

— Мы стимулируем совместные научные, технологические разработки. Есть два направления программ – по линии минпромторга и по линии миннауки. И там, и там есть меры поддержки, направленные на развитие внутрирегиональной кооперации, связей между научными, производственными, образовательными организациями, институтами Академгородка в работе над конкретными проектами. Если удаётся довести исследования до новой технологии, нового производства – можно получить поддержку от одного или другого министерства, — подчеркнул губернатор.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : власть Андрей Травников авиация


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