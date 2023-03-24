Мишустин заявил о продлении налогового режима для самозанятых после 2028 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме напомнил также об эксперименте на профессиональный доход, который был введен на 10 лет, передает ТАСС, отметив его эффективность.

— Главное в режиме – это налоговые ставки 4 и 6% при работе с физлицами и юрлицами соответственно, — добавил премьер-министр и отметил, что при такой деятельности нет никаких отчетов и деклараций. Работа осуществляется путем простой регистрации через мобильное приложение.

По словам Михаила Мишустина, годовой оборот самозанятых не должен превышать 2,4 миллиона рублей, а также не должно быть постоянного работодателя. А для продления эксперимента необходимо обсуждение с коллегами, так как существуют нюансы, например, права на пенсию.

Ранее редакция сообщала, что депутаты предложили увеличить предельный годовой доход самозанятого в два раза.

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