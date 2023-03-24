Начальные классы Инженерного лицея НГТУ к 1 сентября переедут в отдельное здание

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход ремонта.

– Наряду со строительством новых школ в Новосибирске ведется работа по созданию дополнительных школьных мест в уже имеющихся образовательных учреждениях. Здание на ул. Выставочной, 28 – один из таких примеров. Ранее это был один из двух корпусов детского сада, который стал невостребованным. В нём оставалось всего 12 ребятишек, их перевели в основной корпус. Здание сада решено было передать Инженерному лицею НГТУ, провести капитальный ремонт и разместить в нем начальные классы лицея. Таким образом, мы получим 260 дополнительных школьных мест. Стоимость одного места – чуть более 300 тысяч рублей. При этом, если мы строим новую школу, затраты на создание одного места по нынешним расценкам составляют около 2 млн рублей, – отметил мэр Анатолий Локоть. – На капремонт здания направлено 63 млн рублей из бюджета Новосибирской области при софинансировании городского бюджета. Кроме того, 15 млн рублей из муниципальных средств направлены на оснащение и оборудование школы».

Корпус детского сада № 347 по адресу: ул. Выставочная, 28 передан в оперативное управление Инженерному лицею НГТУ в конце июня 2022 года. Необходимость в расширении площадей образовательного учреждения назрела давно – количество учащихся в лицее почти в два раза превышает проектную вместимость здания. В перспективе количество учеников будет только расти.

– Сегодня в Инженерном лицее обучается почти тысяча школьников, при том что здание на ул. Выставочной, 36 рассчитано на 600 человек. Обучение проходит в две смены. Самая большая проблема, которая появляется в таких условиях, – это нехватка помещений для внеурочной, исследовательской деятельности, инженерных проектов, для патриотического воспитания. В корпус на ул. Выставочной, 28 после ремонта мы сможем перевести всё начальное звено лицея», – отметила директор МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» Маргарита Безлепкина.

В новом здании будет полностью обеспечен образовательный процесс младших классов лицея без привлечения площадей основного корпуса. Здесь будут оборудованы лаборатории, кабинеты иностранного языка, совмещённый кабинет музыки и иностранного языка, небольшой спортзал, кухня и обеденный зал на 80 посадочных мест, гардероб. На прилегающей территории планируется обустроить спортивную площадку, где ученики смогут сдавать нормы ГТО.

Завершение работ запланировано на июль 2023 года. С 1 сентября 2023 года начальные классы Инженерного лицея должны начать учебный процесс в обновлённом здании.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии