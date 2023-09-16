Состоялся запуск ракеты с символикой Новосибирска

Анна Терешкова показала на видео запуск ракеты-носителя с Байконура. Видео вице-мэр Новосибирска опубликовала в своём телеграмм-канале.

15 сентября состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Она вывела на орбиту отечественный пилотируемый корабль «Союз МС-24». В честь 130-летия Новосибирска ракета украшена юбилейной символикой «Новосибирск — Город трудовой доблести». Корабль доставил на Международную космическую станцию (МКС) двух российских космонавтов — Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорал О’Хара.

Ранее редакция сообщала о том, что ракету с юбилейной символикой Новосибирска запустят в космос.