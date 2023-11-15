Новогодним украшениям на улице Ленина требуется охрана

Охрана потребовалась новогодним украшениям на пешеходном участке улицы Ленина в Новосибирске. За такую работу готовы заплатить 1,54 миллиона рублей из городского бюджета. Информация появилась на торговой площадке «РТС-Тендер».

С 17 ноября по 1 февраля 2024 года участке улице Ленина будут установлены монохромные шары, световой потолок и арка. Для того, чтобы такая красота простояла долго требуются два охранника.

Также, подрядчик будет обязан охраняемую красоту убрать в конце января.

Кто будет охранять столь великолепное зрелище станет известно в четверг, 16 ноября.

Напомним, участок улицы Ленина станет пешеходным с 17 ноября 2023 года по 1 февраля следующего года. В дни празднования Нового года на площади Ленина проведут парад игрушек. Кроме того, состоится фестиваль снежных баб – на этот раз в парке «Арена».

Ранее редакция сообщала о том, что вандалы покусились на растения в парках Новосибирска.