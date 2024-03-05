Юрий Петухов: «Мэр должен быть в команде губернатора»

Первый заместитель губернатора Новосибирской области, председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост мэра Новосибирска Юрий Петухов в рамках трека Знание.Лекторий встретился со студентами, которые получают профессию госслужащего.

Он рассказал им как проходит отбор кандидатов.

— Мы проверяем документы кандидатов, проводим тестирование на законодательство о местном самоуправлении. Новосибирск – третий город в стране. И человек, который будет заходить на должность главы местного самоуправления, должен законодательство знать, как «Отче наш», — констатировал председатель комиссии.

Юрий Петухов напомнил, что каждый кандидат на пост мэра должен предоставить программу дальнейшего развития города. Оценивать ее члены комиссии будут совместно с экспертами. После этого, каждый член комиссии поставит претендентам оценку по 5-бальной шкале. На голосование депутатов должны будут быть представлены не менее двух кандидатов.

По его словам, пока документы в комиссию подал только один претендент.

— На самом деле, это такая тяжелая должность. Я работал заместителем мэра Владимира Городецкого. Я просто видел, как работает этот человек. Чтобы мы отдыхали в выходные? Да, Боже упаси. Пять дней работаем, шестой – с документами, совещание, а в воскресенье – никто из глав районов не знал, куда мэр поедет и посмотрит, есть ли там порядок. Для меня очевидно, прежде всего, мэр должен быть сильным хозяйственником. Новосибирск утратил уют, красоту, чистоту. Давайте об этом говорить правду. Мэр должен быть в команде губернатора, — резюмировал Юрий Петухов.

Согласно сайту горсовета, 4 марта военнослужащий и участник СВО Александр Трушакин первым подал документы на конкурс по выбору мэра Новосибирска. Ему 63 года.

По данным candidates.golosinfo Александр Трушакин за последние 13 лет регистрировался на выборах депутатов Заксобрания области пятого созыва (самовыдвижение), Совета депутатов Бердска третьего созыва (КПРФ), главы Гусельниковского сельсовета Искитимского района (самовыдвижение), Совета депутатов Искитимского района второго созыва (самовыдвижение), главы Чернореченского сельсовета Искитимского района (самовыдвижение), депутатов Гусельниковского сельсовета пятого созыва (самовыдвижение), Заксобрания области шестого созыва («Яблоко»), Совета депутатов Бердска четвертого созыва («Яблоко»), Госдумы РФ седьмого созыва («Яблоко»), довыборы депутатов Гусельниковского сельсовета (самовыдвижение).

В 2019 году выдвигался кандидатом в мэры Новосибирска от партии «Великое Отечество». На тот момент Александр Трушакин был заместителем директора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска».

Ранее редакция сообщала, что первого кандидата в мэры Новосибирска — участника СВО — оценили эксперты.