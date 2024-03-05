«Маловато опыта»: первого кандидата в мэры Новосибирска — участника СВО — оценивают эксперты

Что известно о первом официальном кандидате в мэры Новосибирска? У него довольно большой опыт участия в выборах муниципального уровня.

По данным candidates.golosinfo, Александр Трушакин, начиная с 2010 года, регистрировался на выборах депутатов Заксобрания области пятого созыва (самовыдвижение), Совета депутатов Бердска третьего созыва (КПРФ), главы Гусельниковского сельсовета Искитимского района (самовыдвижение), Совета депутатов Искитимского района второго созыва (самовыдвижение), главы Чернореченского сельсовета Искитимского района (самовыдвижение), депутатов Гусельниковского сельсовета пятого созыва (самовыдвижение), Заксобрания области шестого созыва («Яблоко»), Совета депутатов Бердска четвертого созыва («Яблоко»), Госдумы РФ седьмого созыва («Яблоко»), довыборы депутатов Гусельниковского сельсовета (самовыдвижение).

В 2019 году выдвигался кандидатом в мэры Новосибирска от партии «Великое Отечество». На тот момент Александр Трушакин был заместителем директора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска».

— В городе нужно что-то менять. Потому что многие из тех обещаний, которые были даны несколько лет назад, так и не реализованы по различным причинам. Хотя очень хорошо отношусь и к нынешнему руководству городской власти и к тем, кто готов поучаствовать в борьбе за пост мэра Новосибирска, — говорил Трушакин корреспонденту Infopro54 в 2019 году.

В августе решением горизбиркома Александр Трушакин был снят с выборной дистанции. Члены комиссии аргументировали данное решение вердиктом Верховного суда России по иску Минюста РФ о приостановлении деятельности данной партии. Как предполагал в комментарии Infopro54 Александр Трушакин, возможной причиной столь поспешного решения о его снятии стали нарушения избирательного законодательства со стороны одного из участников выборной гонки — административный ресурс. Об этом Трушакин ранее неоднократно сообщал в жалобах в избирком и в правоохранительный органы. Одно из них, по словам собеседника издания, касается незаконно выпущенной и распространяемой агитпродукции.

В 2023 году Трушакин участвовал в выборах на пост мэра Бердска. Выборы проходили по новой модели и Александр Трушакин отсеялся еще на первом этапе — до финала, когда депутаты заслушивали программы претендентов на сессии, он не дошел.

В 2024 году Трушакин пошел на второй заход на выборах мэра Новосибирска.

— Вместе мы не служили, но я знаю, что Александр Трушакин — участник СВО, он был офицером одного из полков, который был сформирован из мобилизованных военнослужащих, — рассказал Infopro54 вице-спикер регионального парламента Новосибирской области Андрей Панферов. — То, что он заявился кандидатом в мэры, — его право как гражданина. Думаю, что он руководствовался словами президента, которые Владимир Владимирович Путин сказал в своем послании к Федеральному собранию, — о поддержке и преференциях участникам СВО. Думаю, что он хочет засвидетельствовать свое участие в государственной и муниципальной власти. До этого Александр Трушакин участвовал во многих избирательных кампаниях, видимо, почувствовал в себе силы поучаствовать в управлении большим городом.

Редакция Infopro54 попросила Андрей Панферова оценить шансы кандидата попасть в лидеры гонки за пост мэра Новосибирска.

— Я всегда исходил из постулата: чтобы куда-то идти, нужно быть профессионалом своего дела, соответствовать той должности, которую хочешь занять. Особенно учитывая те проблемы, что сейчас стоят перед Новосибирском, — пояснил Панферов. — Мэром города должен стать человек, у которого достаточный опыт работы с муниципалитетами, есть программа, команда, с которой он может перестроить определенные процессы в городе и в мэрии. Думаю, что у Александра Трушакина для этого маловато опыта. Как участник СВО, как профессионал он, бесспорно, заслушивает глубокого уважения, но как управленцу я бы ему не дал высокую оценку — маловато опыта.

Политолог Владимир Леонтьев отметил: выдвигаться на пост мэра может любой человек.

— У нас в истории города были выборы, когда заявлялись около 30 кандидатов, хотя, на мой взгляд, это неправильно. Во-вторых, Новосибирск — это крупнейшее в России муниципальное образование, поэтому желающие его возглавить могут быть разные, и не важно откуда, — комментирует эксперт.

По его словам, шансы победить есть у любого человека, но гипотетические. В таком крупном городе, как Новосибирск, просто так, с наскока стать мэром не получится.

— В случае с Новосибирском кандидат должен знать город, он должен заниматься значимой общественной работой, помогать людям добрыми делами, быть хорошим хозяйственником, управлять заводом — у таких кандидатов шансов больше, чем у тех, кто просто придет и выдвинется. За таких будут ходатайствовать, проводить переговоры. Заслуги, которые были у кандидатов вне Новосибирска, в данном случае в актив не засчитываются, — комментирует Владимир Леонтьев. — Думаю, что при оценке кандидата будут учитываться многие факторы: позиция губернатора, опыт хозяйственной деятельности и т.д. Так что, прежде чем выдвигаться, нужно оценить свои компетенции политические, управленческие и т.д.

Александр Трушакин родился 23 февраля 1961 года. Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября.

Напомним, что заявки на участие в конкурсе на мэра Новосибирска принимаются до 15 марта. Отбор кандидатов будет проходить 4 апреля. По новым правилам все претенденты должны пройти специальное тестирование и собеседование, а по их результатам депутаты проголосуют за лучшего кандидата.

Ранее редакция сообщала о том, что кандидатом от партии «Пенсионеры России» планирует пойти Эдуард Кожемякин. О планах по выдвижению также заявляли девелопер Евгений Гаврилов, советник ООО «Техногаз» (газораспределительная организация) Дмитрий Лукашев.