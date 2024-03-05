«Маловато опыта»: первого кандидата в мэры Новосибирска — участника СВО — оценивают эксперты

Что известно о первом официальном кандидате в мэры Новосибирска? У него довольно большой опыт участия в выборах муниципального уровня.
В 2019 году выдвигался кандидатом в мэры Новосибирска от партии «Великое Отечество». На тот момент Александр Трушакин был заместителем директора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска».
— В городе нужно что-то менять. Потому что многие из тех обещаний, которые были даны несколько лет назад, так и не реализованы по различным причинам. Хотя очень хорошо отношусь и к нынешнему руководству городской власти и к тем, кто готов поучаствовать в борьбе за пост мэра Новосибирска, — говорил Трушакин корреспонденту Infopro54 в 2019 году.
В 2023 году Трушакин участвовал в выборах на пост мэра Бердска. Выборы проходили по новой модели и Александр Трушакин отсеялся еще на первом этапе — до финала, когда депутаты заслушивали программы претендентов на сессии, он не дошел.
В 2024 году Трушакин пошел на второй заход на выборах мэра Новосибирска.
— Вместе мы не служили, но я знаю, что Александр Трушакин — участник СВО, он был офицером одного из полков, который был сформирован из мобилизованных военнослужащих, — рассказал Infopro54 вице-спикер регионального парламента Новосибирской области Андрей Панферов. — То, что он заявился кандидатом в мэры, — его право как гражданина. Думаю, что он руководствовался словами президента, которые Владимир Владимирович Путин сказал в своем послании к Федеральному собранию, — о поддержке и преференциях участникам СВО. Думаю, что он хочет засвидетельствовать свое участие в государственной и муниципальной власти. До этого Александр Трушакин участвовал во многих избирательных кампаниях, видимо, почувствовал в себе силы поучаствовать в управлении большим городом.
Редакция Infopro54 попросила Андрей Панферова оценить шансы кандидата попасть в лидеры гонки за пост мэра Новосибирска.
— Я всегда исходил из постулата: чтобы куда-то идти, нужно быть профессионалом своего дела, соответствовать той должности, которую хочешь занять. Особенно учитывая те проблемы, что сейчас стоят перед Новосибирском, — пояснил Панферов. — Мэром города должен стать человек, у которого достаточный опыт работы с муниципалитетами, есть программа, команда, с которой он может перестроить определенные процессы в городе и в мэрии. Думаю, что у Александра Трушакина для этого маловато опыта. Как участник СВО, как профессионал он, бесспорно, заслушивает глубокого уважения, но как управленцу я бы ему не дал высокую оценку — маловато опыта.
Политолог Владимир Леонтьев отметил: выдвигаться на пост мэра может любой человек.
— У нас в истории города были выборы, когда заявлялись около 30 кандидатов, хотя, на мой взгляд, это неправильно. Во-вторых, Новосибирск — это крупнейшее в России муниципальное образование, поэтому желающие его возглавить могут быть разные, и не важно откуда, — комментирует эксперт.
По его словам, шансы победить есть у любого человека, но гипотетические. В таком крупном городе, как Новосибирск, просто так, с наскока стать мэром не получится.
— В случае с Новосибирском кандидат должен знать город, он должен заниматься значимой общественной работой, помогать людям добрыми делами, быть хорошим хозяйственником, управлять заводом — у таких кандидатов шансов больше, чем у тех, кто просто придет и выдвинется. За таких будут ходатайствовать, проводить переговоры. Заслуги, которые были у кандидатов вне Новосибирска, в данном случае в актив не засчитываются, — комментирует Владимир Леонтьев. — Думаю, что при оценке кандидата будут учитываться многие факторы: позиция губернатора, опыт хозяйственной деятельности и т.д. Так что, прежде чем выдвигаться, нужно оценить свои компетенции политические, управленческие и т.д.
Александр Трушакин родился 23 февраля 1961 года. Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября.
Напомним, что заявки на участие в конкурсе на мэра Новосибирска принимаются до 15 марта. Отбор кандидатов будет проходить 4 апреля. По новым правилам все претенденты должны пройти специальное тестирование и собеседование, а по их результатам депутаты проголосуют за лучшего кандидата.
Ранее редакция сообщала о том, что кандидатом от партии «Пенсионеры России» планирует пойти Эдуард Кожемякин. О планах по выдвижению также заявляли девелопер Евгений Гаврилов, советник ООО «Техногаз» (газораспределительная организация) Дмитрий Лукашев.
Фото Infopro54
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