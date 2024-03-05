«Забыла про ребенка»: мать, закрывшая в квартире 8-летнего сына на 2 суток, исчезла из Новосибирска

Сибирячка, которая прославилась на весь регион своим жестоким поступком и бросила 8-летнего сына в квартире без еды, пропала из поля зрения правоохранителей.

Напомним, ЧП произошло в Советском районе города на улице Сиреневой. Ребенок, запертый в квартире собственной матерью, выбрался на балкон и стал кричать о помощи. Восьмилетний мальчик просил у прохожих покушать и жаловался, что остался один. Соседи вызвали спасателей и полицию.

Участковому удалось дозвониться до сибирячки, которая месяц назад сняла квартиру в жилом доме. Ее попросили срочно приехать.

― Появилась женщина, сказала, что она мать ребенка. Но никаких документов не показала. Находилась в неадекватном состоянии. Мальчишку накормили, забрали и поместили в реабилитационный центр. И она сразу же забыла про ребенка. С тех пор ее никто не видел, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Оперативно проверку по факту случившегося организовала прокуратура области.

Удалось выяснить, что 29-летняя мать мальчика по имени Наталья приехала вместе с ним из Гурьевска Кемеровской области. Официально нигде не работает. Предположительно женщина занимается оказанием секс-услуг и ведет разгульный образ жизни. Знакомые подтвердили, что судьбой сына она никогда не была озабочена, мальчик рос как сорняк, его развитием и воспитанием никто не занимался. Новые соседи даже подумали, что у него есть какой-то психический диагноз.

Сейчас в отношении матери-кукушки возбуждено уголовное дело.

― Она подозревается в совершении преступления по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем», ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Чтобы следователям выяснить все обстоятельства произошедшего им необходимо вызвать фигурантку на допрос. Но пока ее местонахождение не установлено. Со съемной квартиры женщина сразу же съехала, своего ребенка в Центре не навещала. Возможно, что Наталья вернулась в Кемеровскую область, забыв, что в Новосибирской ее ждет 8-летний сын.