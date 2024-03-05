«А Пушкин тоже матерился»: суд отобрал читательский билет и запретил ходить в библиотеку жителю Новосибирска

Беспрецедентное решение вынес Центральный районный суд Новосибирска в отношении слишком некультурного посетителя. Мужчина по имени Борис регулярно выводил из себя очень сотрудников областной библиотеки и высказывал непристойности в адрес читателей и громко орал песни.

В один миг терпение любителей научной литературы лопнуло и они решили выпроводить неприятного гостя их храма мудрости и культуры.

Сначала с мужчиной хотели проститься мирным путем, однако, тот настойчиво рвался к знаниям и категорически отказывался расставаться. Он сел на на ступеньки у входа и пригрозил закатить скандал.

Бороться с неадкватным читателем решили законным способом и обратились в суд с просьбой оградить библиотеку от его визитов.

Подобные иски ранее в суд не поступали, поэтому дело рассматривали с особым вниманием.

— В качестве аргумента новосибирец привел тот факт, что мастера мировой классики тоже любили красное словцо. Он так и заявил: «А Пушкин тоже матерился», — рассказали Infopro54 в Центральном суде.

Учитывая все «за» и «против», суд вынес достаточно жесткое для Бориса решение.

— Мужчину лишили права пользоваться библиотекой и посещать мероприятия на территории учреждения, где он порядком надоел, — добавили в суде.

Проявив сибирский характер, Борис всеми силами решил прорвать стену между ним и книгами, и оспорил решение в Новосибирском областном суде.

Но и там мужчине не повезло — он потерпел фиаско.

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