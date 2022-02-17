Начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк станет первым заместителем главы Первомайского района города, сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на источник в городской администрации.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что мэр Анатолий Локоть 17 февраля подписал распоряжение об увольнении Сердюка по собственному желанию.

В городской администрации добавили, что глава города также подписал документ об увольнении с поста первого заместителя главы администрации Первомайского района Владимира Кривушкина.