«Дядю Дёнера» снова хотят обанкротить

Компания «Купол» планирует обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать ООО «Дядя Дёнер» банкротом, сообщает nsk.dk.ru со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Компания ООО «Купол» зарегистрирована в Новосибирске в декабре 2017 г. Учредитель — Михаил Тукалов, директор — Михаил Еровенко (оба — с марта 2020 г.). Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Уставной капитал — 30 тыс. руб. По данным финансовой отчетности за 2020 г., выручка компании понизилась до 759 тыс. руб. (-77%), чистая прибыль — до -143 тыс. руб. (-147%).
Фото Юнисервис Капитал
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