«Дядю Дёнера» снова хотят обанкротить

Компания «Купол» планирует обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать ООО «Дядя Дёнер» банкротом, сообщает nsk.dk.ru со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Напомним, в июне прошлого года представители владельцев облигаций ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ» (ООО «Юнилайн капитал менеджмент» — прим. Ред.), в интересах всех держателей ценных бумаг ООО «Дядя Дёнер», обратились в Арбитражный суд Новосибирской области с исками о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций. Иски сейчас находятся на рассмотрении. По иску от ПВО ООО «Монотон» заседание состоится 25 февраля, ООО «ЮЛКМ» заседание пройдет 28 февраля текущего года.

Компания ООО «Купол» зарегистрирована в Новосибирске в декабре 2017 г. Учредитель — Михаил Тукалов, директор — Михаил Еровенко (оба — с марта 2020 г.). Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Уставной капитал — 30 тыс. руб. По данным финансовой отчетности за 2020 г., выручка компании понизилась до 759 тыс. руб. (-77%), чистая прибыль — до -143 тыс. руб. (-147%).