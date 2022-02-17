Пик пятой волны коронавируса в Новосибирске пройден?

— За последние сутки в Новосибирской области выявлено 5043 случая коронавирусной инфекции (в том числе 528 детей), 144 человека госпитализировано. В коронавирусных госпиталях развернуто 4850 коек — этого количества достаточно. 20% коечного фонда свободно. Динамика по заболеваемости, как мы видим, положительная. Максимальные цифры по заболеваемости были на этой неделе, но сейчас идет падение. Мы видим это и по работе службы 122, и по работе поликлинической службы, — сообщил на брифинге министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Он подчеркнул, что региональный минздрав уже рассматривает возможность для обратного перепрофилирования ряда коронавирусных госпиталей. Решение будет приниматься исходя из динамики заболеваемости и не раньше 1 марта.

По данным оперативного штаба на утро 17 февраля в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 867 пациентов, в том числе 158 детей. В отделениях реанимации находятся 322 человека. На ИВЛ — 48 пациентов.

Для сравнения, 16 февраля в регионе было зарегистрировано 5428 новых случаев коронавируса, 15 февраля — 5763, 14 февраля — 5824 (Пока это рекордный показатель по заболеваемости в сутки в регионе. — Ред.).

Напомним, с 14 февраля в области начался постепенный вывод школьников с карантина. На очный режим обучения выведены 9 и 10 классы, 1-е классы вышли с каникул, 1-4-е классы, а также 11-е классы продолжают обучение в очном формате, 5-8 классы продолжают дистанционную форму обучения. Организации дополнительного образования продолжают работать в штатном режиме. Таким образом, на дистанционном формате обучения на этой неделе остаются около 95 тысяч школьников Новосибирской области — это 26% от общего количества.

14 февраля на оперативном совещании губернатор региона Андрей Травников сообщил, что в области будут поэтапно снимать карантинные ограничения.

Эксперты ожидали, что перелом в статистике пятой волны произойдет на минувшей неделе. При этом прогнозировали, что темпы сокращения количества заболевших будут медленными.