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Юрист и экс-чиновник получили удостоверения кандидатов в мэры

У самовыдвиженцев вопрос регистрации протекает не так просто.
  • 20/07/2019, 12:14
Юрист и экс-чиновник получили удостоверения кандидатов в мэры

Ещё двое кандидатов в мэра официально зарегистрированы и получили удостоверения. Один из зарегистрированных  это гендиректор ООО «Адвокат  плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»). Вторым кандидатом, получившим удостоверение избиркома, стал экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой. Об этом, помимо избирательной комиссии сообщают и в региональном отделении партии «Справедливая Россия», от которой Козодой выдвинут кандидатом.

 Председатель горизбиркома Тамара Краткая поздравила Козодоя Виктора Ивановича и вручила ему удостоверение кандидата в мэры,  говорится на сайте регионального отделения партии.

Ранее удостоверения о регистрации получили депутаты горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз») и Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КРОФ), его экс-заместитель Данияр Сафиуллин («Родина»).

 В отличие от партийных кандидатов, процедура регистрации самовыдвиженцев гораздо более трудоёмкая. В частности, по мнению уже собравшего необходимое количество подписей координатора штаба Навального Сергея Бойко, члены избиркома проявляют излишнюю бдительность при проверке его подписей. При этом, по словам кандидата, пока серьёзных претензий у избиркома к подписям нет.

 Обосновано забраковали всего две подписи из тысячи, из-за ошибок в заверении,  пишет Бойко на своей странице в соцсети.  Это хороший результат. Нам позволяется до 117 ошибок. «Давят» на то, что у многих людей даты написаны одинаково. Предложили им разработать методическую рекомендацию, как написать цифру «0» 6500-ми способами. Ждем проверку УФМС и графолога.

Напомним, что всего на участие в выборах главы города заявились двадцать кандидатов. Помимо ранее названных, это глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальной справедливости»), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество»), пенсионер Анатолий Бабаев (самовыдвижение),  управляющий ИП Везнер С.И. Андрей Везнер (самовыдвижение), предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), индивидуальный предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), гендиректор агентства недвижимости Дмитрий Холявченко («Яблоко»), предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), первый секретарь партии «Коммунисты России» Сергей Лоскутов и гендиректор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин (Партия возрождения села».

Выборы мэра Новосибирска состоятся 8 сентября.

Фото со страницы Сергея Бойко в соцсети

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