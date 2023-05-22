«Мы опасались за первый квартал 2023 года»: в Новосибирске назвали отрасли, формирующие бюджет города

В мэрии Новосибирска отмечают хоть и медленный, но устойчивый рост городской экономики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Прошлый год мы для экономики города закончили успешно, с превосходными результатами, — говорит мэр Анатолий Локоть. — Выросла собираемость налогов, было хорошим исполнение бюджета. Опасались за первый квартал этого года, но он пока дает обнадеживающие результаты. Я бы сказал про устойчивый, но медленный рост экономики.

Одна из отраслей, где зафиксированы значительные темпы роста, — производство вычислительной техники, компьютеров, электронных, оптических изделий. Также высокие темпы роста наблюдаются в сфере общественного питания (150% к прошлому году за вычетом уровня инфляции).

Помимо производства, как сообщает глава города, положительные тенденции обозначились и на рынке труда.

— Наши показатели по безработице, которые и так были небольшими, уменьшились на 13%, — говорит Анатолий Локоть. — В целом экономические показатели, состояние, «температура» экономики города по показателям первого квартала очень обнадеживают.

— Отмечу, что по-прежнему у нас снижаются объемы добычи полезных ископаемых — о причинах я вам рассказывал в январе, — заявил губернатор в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. — Но такая важнейшая часть промышленности, как обрабатывающее производство, продолжает прирастать, и рост по итогам первого квартала превысил 5%. Я думаю, такая тенденция по году продолжится.

Напомним, что ранее о стабильной ситуации в экономике Новосибирской области говорил и губернатор Андрей Травников.

По информации мэрии Новосибирска, в период за январь-март в Новосибирске отгружено промышленных товаров на 100 млрд рублей. Темп роста промышленного производства составил 108% к аналогичному периоду прошлого года, в обрабатывающих отраслях — 112%. Сальдированный финансовый результат в деятельности крупных и средних предприятий и организаций по состоянию на конец квартала составил 30 млрд рублей (+77% к аналогичному периоду прошлого года).

Ранее редакция сообщала о результатах визита белорусской делегации в Новосибирск для городской и областной экономики.