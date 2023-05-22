«Мы опасались за первый квартал 2023 года»: в Новосибирске назвали отрасли, формирующие бюджет города

В мэрии Новосибирска отмечают хоть и медленный, но устойчивый рост городской экономики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— Прошлый год мы для экономики города закончили успешно, с превосходными результатами, — говорит мэр Анатолий Локоть. — Выросла собираемость налогов, было хорошим исполнение бюджета. Опасались за первый квартал этого года, но он пока дает обнадеживающие результаты. Я бы сказал про устойчивый, но медленный рост экономики.
Помимо производства, как сообщает глава города, положительные тенденции обозначились и на рынке труда.
— Наши показатели по безработице, которые и так были небольшими, уменьшились на 13%, — говорит Анатолий Локоть. — В целом экономические показатели, состояние, «температура» экономики города по показателям первого квартала очень обнадеживают.
— Отмечу, что по-прежнему у нас снижаются объемы добычи полезных ископаемых — о причинах я вам рассказывал в январе, — заявил губернатор в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. — Но такая важнейшая часть промышленности, как обрабатывающее производство, продолжает прирастать, и рост по итогам первого квартала превысил 5%. Я думаю, такая тенденция по году продолжится.
По информации мэрии Новосибирска, в период за январь-март в Новосибирске отгружено промышленных товаров на 100 млрд рублей. Темп роста промышленного производства составил 108% к аналогичному периоду прошлого года, в обрабатывающих отраслях — 112%. Сальдированный финансовый результат в деятельности крупных и средних предприятий и организаций по состоянию на конец квартала составил 30 млрд рублей (+77% к аналогичному периоду прошлого года).
Ранее редакция сообщала о результатах визита белорусской делегации в Новосибирск для городской и областной экономики.
Фото Infopro54
Рубрики :
Регионы:
Теги :