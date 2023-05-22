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«Мы опасались за первый квартал 2023 года»: в Новосибирске назвали отрасли, формирующие бюджет города

  • 22/05/2023, 12:30
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в Новосибирске назвали отрасли, формирующие бюджет города
В мэрии заявляют о медленном, но устойчивом росте городской экономики.

В мэрии Новосибирска отмечают хоть и медленный, но устойчивый рост городской экономики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прошлый год мы для экономики города закончили успешно, с превосходными результатами, говорит мэр Анатолий Локоть. Выросла собираемость налогов, было хорошим исполнение бюджета. Опасались за первый квартал этого года, но он пока дает обнадеживающие результаты. Я бы сказал про устойчивый, но медленный рост экономики.

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Одна из отраслей, где зафиксированы значительные темпы роста, — производство вычислительной техники, компьютеров, электронных, оптических изделий. Также высокие темпы роста наблюдаются в сфере общественного питания (150% к прошлому году за вычетом уровня инфляции).

Помимо производства, как сообщает глава города, положительные тенденции обозначились и на рынке труда.

Наши показатели по безработице, которые и так были небольшими, уменьшились на 13%, говорит Анатолий Локоть. В целом экономические показатели, состояние, «температура» экономики города по показателям первого квартала очень обнадеживают.

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Напомним, что ранее о стабильной ситуации в экономике Новосибирской области говорил и губернатор Андрей Травников.

— Отмечу, что по-прежнему у нас снижаются объемы добычи полезных ископаемых — о причинах я вам рассказывал в январе, — заявил губернатор в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. — Но такая важнейшая часть промышленности, как обрабатывающее производство, продолжает прирастать, и рост по итогам первого квартала превысил 5%. Я думаю, такая тенденция по году продолжится.

По информации мэрии Новосибирска, в период за январь-март в Новосибирске отгружено промышленных товаров на 100 млрд рублей. Темп роста промышленного производства составил 108% к аналогичному периоду прошлого года, в обрабатывающих отраслях — 112%. Сальдированный финансовый результат в деятельности крупных и средних предприятий и организаций по состоянию на конец квартала составил 30 млрд рублей (+77% к аналогичному периоду прошлого года).

 

Ранее редакция сообщала о результатах визита белорусской делегации в Новосибирск для городской и областной экономики.

Фото Infopro54

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Экономика города бюджет Новосибирска Андрей Травников Анатолий Локоть


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