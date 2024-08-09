Стало известно, какие выплаты могут получить многодетные семьи школьников к 1 сентября в Новосибирске

Выплаты к 1 сентября могут получить многодетные новосибирские семьи, в которых дети идут в школу. Об этом Atas.info рассказали в министерстве труда и соцразвития региона.

К началу учебного года родители школьника могут получить следующие выплаты:

— 4 000 рублей на покупку канцелярии и одежды детям (ежегодная выплата). — 5 500 рублей — разовая выплата, если ребенок из многодетной семьи идет в 1-й класс. — 11 000 рублей — если ребенок поступает в университет. Платят один раз и только до 23 лет.

Ранее редакция сообщала о том, какие какие пособия вырастут в 2025 году в Новосибирской области. Как сообщила член комитета Государственной Думы по труду Екатерина Стенякина, максимальный размер декретного пособия составит 794 тысячи рублей, а по уходу за ребенком до полутора лет — 69 тысяч рублей.