Стало известно, какие выплаты могут получить многодетные семьи школьников к 1 сентября в Новосибирске

Выплаты к 1 сентября могут получить многодетные новосибирские семьи, в которых дети идут в школу. Об этом Atas.info рассказали в министерстве труда и соцразвития региона.
К началу учебного года родители школьника могут получить следующие выплаты:
— 4 000 рублей на покупку канцелярии и одежды детям (ежегодная выплата).
— 5 500 рублей — разовая выплата, если ребенок из многодетной семьи идет в 1-й класс.
— 11 000 рублей — если ребенок поступает в университет. Платят один раз и только до 23 лет.
Ранее редакция сообщала о том, какие какие пособия вырастут в 2025 году в Новосибирской области. Как сообщила член комитета Государственной Думы по труду Екатерина Стенякина, максимальный размер декретного пособия составит 794 тысячи рублей, а по уходу за ребенком до полутора лет — 69 тысяч рублей.
источник фото: pixabay.com — ukrtor
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru