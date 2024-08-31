В Новосибирске создадут дирижабледром с эллингом

Для развития дирижабельных грузовых коридоров в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне в Новосибирской области предложено создать «Центр изучения и развития воздухоплавания». Он будет оснащён опорным дирижабледромом, оборудованным эллингом для строительства и обслуживания дирижаблей на территории Сибири.

— Дирижабли являются экономичной и экологичной технологией. Это новый мировой тренд: с помощью данных транспортных систем можно доставлять грузы, перевозить пассажиров , но по факту — это ещё и возможная технология для защиты от боевых дронов, — отметил министр науки Новосибирской области Вадим Васильев.

В настоящее время единственный дирижабледром в России находится в городе Киржач Владимирской области.

«Центр изучения и развития воздухоплавания» предлагается создать при участии институтов СО РАН, университетов — НГТУ и НГУ. Разработкой, строительством, испытаниями, сертификацией и опытной эксплуатацией дирижаблей с объёмом оболочек до 5000 м3, займется «Учебно-эксплуатационный дирижабельный центр».

Напомним, на форуме «Технопром» исследователи Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН представили новый тип беспилотных дирижаблей с движителями от циклолетов. Также был представлен проект «умного» дирижабля без хвостового оперения — совместная разработка учёных Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе, Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича и НГТУ НЭТИ.

В Миннауки подчеркивают, что беспилотные дирижабли могут быть использованы для перевозки грузов весом от 20 до 200 тонн, в том числе в места с отсутствующим наземным транспортным сообщением на дальности до 4000 км, для картографирования местности, проведения геофизических исследований, освоения новых месторождений полезных ископаемых, поисково-спасательных работ, мониторинга экологической обстановки, охраны природных ресурсов, контроля установленного землепользования, патрулирования территории.

Ранее редакция рассказывала о том, что для перевозки угля в Сибири предлагают использовать дирижабли.