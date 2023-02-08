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Тарифы на газ в Новосибирске предлагают поднять

  • 08/02/2023, 13:04
Автор:
Тарифы на газ
Концессионеру не хватает тарифа для возмещения реальных затрат по реконструкции и строительству новых объектов.

— «Городские газовые сети» (ГГС) в рамках заключенных соглашений ежегодно проводят реконструкцию газораспределительных сетей Новосибирска, добиваясь показателей максимальной безопасности и стабильности подачи газа конечным потребителям. В современных меняющихся экономических условиях при росте стоимости материалов и услуг действует ограничение роста тарифа: с 2018 года это 4%, с декабря 2022-го — 8,5%, — сообщила, выступая на подведении итогов работы департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Городские газовые сети» Елена Вилюханова.

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По ее словам, реальные затраты компании по реконструкции и строительству новых объектов в полном объеме не возмещаются через тарифную деятельность.

— В действующий тариф ГГС по транспортировке газа даже не включены в полном объеме налог на имущество и амортизационные расходы по концессионным соглашениям, которые должны формировать необходимый уровень тарифной выручки, чтобы предприятие могло выполнять свои обязательства, — подчеркнула она.

Вилюханова предложила совместно с муниципалитетом вырабатывать синхронизацию экономических интересов. Например, обратиться в правительство области и департамент по тарифам с предложением о необходимости включения этих затрат в полном объеме в тариф по транспортировке газа. По мнению представителя компании, это позволит ГГС «наиболее эффективно реализовывать концессионные обязательства».

Как напомнила в своем докладе Елена Вилюханова, «Городские газовые сети» сотрудничают с городом уже 12 лет. В настоящий момент действуют три концессионных соглашения по газораспределительным сетям общей протяженностью  более 119 км. За весь период действия соглашений произведены более 13 тысяч подключений домовладений в газораспределительным сетям. Фактически затраты концессионера на реконструкцию и строительство муниципального имущества за 11 лет составили 36 млн рублей. При этом концессионная плата за этот период составила более 24 млн рублей.

Напомним, на минувших выходных в Новосибирске прошел митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ в декабре 2022 года. Тогда глава департамента по тарифам области Гарей Асмодьяров сообщал, что тарифы ЖКХ вводятся без календарной разбивки, то есть в июле 2023 года очередного повышения не будет.

ОАО «Городские газовые сети» — одна из газораспределительных организаций Новосибирской области. Создано в 2009 году. Компания является членом «Общероссийского объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности», ассоциации газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока «Сибдальвостокгаз», членом СРО НП Строителей сибирского региона, а также входит в состав группы компаний «Нордазия», говорится на сайте компании. Гендиректор — Андрей Корягин. УК компании — 3 млн рублей. По данным Seldon.Basis, 25% акций компании принадлежат МУП «Энергия» города Новосибирска, 50% — ООО «Сибспецстроймонтаж», 25% — ООО «Сибгипрокоммунводоканал». Выручка компании в 2021 году составила 113,1 млн рублей (-3%), чистая прибыль — 1,1 млн (-92%)

 

Ранее редакция сообщала о том, что в муниципалитете обсуждалась ситуация с недостаточным размером тарифов для МУП «Горводоканал». 

Фото редакции

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Тарифы на газ тарифы ЖКХ Новосибирск концессионное соглашение Газификация населения


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