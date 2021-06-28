Покупатель «DNS» нашел товар дешевле, но не получил скидку

Рекламная информация, размещенная компанией ООО «ДНС Ритейл», вводила потребителей в заблуждение относительно возможности приобретения определенного товара на заявленных условиях, говорится в сообщении пресс-службы Новосибирского УФАС России. Речь идет о рекламе, которая транслировалась в супермаркете цифровой и бытовой техники «DNS», следующего содержания: «НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? Сделаем скидку от цены конкурента». По сообщению заявителя, ему было отказано в предоставлении скидки при попытке приобретения перфоратора, что противоречит размещенной над стендом с перфораторами рекламной информации.

— Данный товар на сайте гипермаркета строительных материалов «Леруа Мерлен. Новосибирск» имел меньшую стоимость, чем в магазине «DNS». Но, из пояснений сотрудника магазина следует, что по правилам акции гипермаркет «Леруа Мерлен» не является конкурентом магазина «DNS» и, в данном случае, акция «Гарантия низкой цены» применению не подлежит, — уточняет пресс-служба УФАС, со ссылкой на заявление потребителя. — В месте реализации товара, участвующего в акции, какие-либо носители информации о подробностях акции отсутствуют.

Комиссией Новосибирского УФАС России установлено, что правила проведения акции «Гарантия низкой цены» содержат ряд ограничений, при несоблюдении которых воспользоваться акцией не представляется возможным, а именно: участие товара стоимостью от 3000 рублей, ограниченное число организаций-конкурентов, о которых заявлено в рекламе, участие товара только в одной акции, участие в акции только физических лиц и т.д.