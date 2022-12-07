За 2022 год новосибирцы заключили только 10 договоров займа с ломбардами под залог машин

С января по сентябрь 2022 года новосибирские ломбарды выдали почти 300 тыс. займов на общую сумму 2,6 млрд рублей: практически на уровне аналогичного периода прошлого года. Средний размер займа вырос незначительно до 9,1 тыс. рублей. При этом под залог автотранспорта ломбарды в среднем занимали 47 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ Банка России.

— Размер займа определяется стоимостью залога, который человек приносит в ломбард. Чаще всего — это ювелирные украшения, бытовая техника, гаджеты и другие ходовые товары, которые в случае невозврата денег ломбард может продать. Автомобили — это дорогой залог. Их не так часто закладывают — за 9 месяцев этого года новосибирские ломбарды заключили только 10 таких договоров на 470 тыс. рублей, — говорит Константин Лысенко, начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка России.

По словам Лысенко ломбард должен начислять проценты по займу не в день выдачи денег, а на следующий день. Исключение — клиент возвращает долг в тот же день, что и взял.

На 1 октября 2022 года в Новосибирской области было зарегистрировано 64 ломбарда. Год назад их было столько же.

Ранее редакция сообщала, что ломбарды стали тщательней проверять клиентов и чаще им отказывать.