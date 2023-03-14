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Сельхозпредприятия области могут полностью отказаться от животноводства

  • 14/03/2023, 18:05
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утилизация навоза и помета
90% хозяйств не в состоянии выполнить требования законодательства о побочных продуктах животноводства, а значит, попадут на десятки миллионов рублей.

— С 1 марта начал действовать закон о побочных продуктах животноводства. Это важнейшая новация для сельхозпроизводителей. При условии их использования с соблюдением законодательных требований побочные продукты не признаются отходами, а собственник освобождается от получения лицензии на хранение этих отходов и платы за негативное воздействие на окружающую среду. Эта плата высокая и для большинства хозяйств неподъемная, — сообщила на заседании аграрного комитета регионального парламента начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора и лабораторного контроля территориального управления Россельхознадзора Надежда Никулина.

Аграрии получили право использовать навоз и помет в сельхозпроизводстве

Аграрии получили право использовать навоз и помет в сельхозпроизводстве

По данным управления, за 2021 год на территории региона были сформированы 47 млн тонн сельскохозяйственных отходов, из них 97,5% составили навоз и его разновидности.

По словам Никулиной, сельхозпредприятия должны сами предоставлять в Россельхознадзор информацию об объемах, дате образования, использовании побочных продуктов животноводства, их передаче третьим лицам и т.д. В 2023 году уведомления подаются до 1 мая. На сегодняшний день в управление поступили всего 12 уведомлений от 6 хозяйствующих субъектов.

— Время до 1 мая еще есть, но мы вынуждены констатировать, что большинство сельхозпроизводителей не готовы к выполнению новых требований. При этом если хотя бы одно из 6 требований будет нарушено (хранение и обработка на специализированных площадках, использование продуктов, не соответствующих нормативным требованиям, хранение и переработка вместе с хозбытовыми отходам и т.д.), то компании и ответственные лица будут привлекаться к административной ответственности, а побочные продукты признаются отходами с взиманием платы за негативное воздействие, — говорит Никулина. — Пока мы выписываем предупреждения, но в весеннюю сессию Госдума планирует принять изменения в КОАП: 30-40 тысяч рублей составит штраф на должностных лиц, 50-60 тысяч ― на ИП, от 250 до 350, а также приостановки деятельности до 90 суток ― на юрлиц.

Руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и санитарному надзору по Новосибирской и Томской областям Александр Баев добавил, что побочные продукты животноводства образуются на предприятиях, которые содержат КРС, птицу и разводят свиней. В сегменте свиноводства 90% побочных продуктов производятся на одном предприятии — «Кудряшовском свинокомплексе», в птицеводстве — на 9 основных фермах, по КРС в области есть несколько крупных и сотни мелких сельхозпредприятий.

экологические нарушения

В 2022 году количество зарегистрированных экологических нарушений в регионе выросло на 34%

— 2022 год показал, что даже у крупных сельхозпредприятий не все понятно с лакунами, площадками для хранения продуктов животноводства. Только у «Новобарышевской птицефабрики» есть линия по переработке помета. На «Новосибирской птицефабрике» есть несколько площадок для передержки и хранения помета, но только в летний период. У племзавода «Ирмень» построены лакуны, на которые хозяйство в 2020 году потратило 250 млн рублей. У других сельхозпредприятий, особенно небольших, как правило, нет ничего, — подчеркнул Александр Баев. — То есть уже сейчас понятно, что 90% животноводческих хозяйств области не смогут выполнить требования законодательства. Пока действует мораторий на проверки, но если пойдут жалобы, то мы будем обязаны проверять сельхозпредприятия, и они окажутся в крайне сложной ситуации. Один из хозяйствующих субъектов в Венгеровском районе мне прямо сказал: чтобы построить площадку для продуктов животноводства, ему придется вырезать все стадо. На наш взгляд, нужны меры поддержки сельхозпроизводителей, чтобы закон действительно заработал. Иначе хозяйства будут постоянно получать штрафы, и будет беда.

По словам Надежды Никулиной, сейчас животноводческое хозяйство с поголовьем 1000 голов за нарушение закона будет обязано заплатить 5-6 млн рублей. С 1 сентября, после вступления в силу нового постановления правительства РФ, платеж вырастет до 73 млн рублей ― как за отходы.

Первый замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов пояснил, что сейчас ведомство прорабатывает меры поддержки предприятий в сфере животноводства. До 18 мая собирается информация о потребностях в создании площадок для хранения побочных продуктов животноводства. В министерстве планируют разработать типовые варианты проектно-сметной документации на такие объекты, чтобы аграрии сэкономили на ПСД. Проект и экспертиза в среднем обходятся в 150-300 тысяч рублей. Также министерство планирует с каждым предприятием проработать назначение площадки, где будет размещаться объект, чтобы она была переведена в соответствующий статус.

За неправильное обращение навозом придется заплатить немалый штраф

За неправильное обращение с навозом придется заплатить немалый штраф

— Если все сложится идеально, мы быстро подготовим типовые проекты, но проблема в том, что сейчас большая нагрузка на строительную отрасль, которая может не успеть выполнить все бетонные работы. На наш взгляд, нужно ввести временный мораторий на исполнение требований законодательства на 2-2,5 года, — заявил Андрей Шинделов. — По нашим оценкам, предприятия, у которых от 10 до 300 голов скота, просто не выдержат требования законодательства. В условиях Новосибирска на строительство бетонной площадки нужно 200-300 кубов бетона, который стоит от 4 тысяч рублей за куб. В Здвинском районе — от 11 тысяч рублей за куб. Это без учета арматуры и т.д.

Зампредседателя комитета Роман Яковлев отметил, что пока закон не распространяется на личные подсобные хозяйства, но в перспективе, скорее всего, будет расширен, а это приведет к сокращению скота и птицы в личных подворьях. Что касается фермеров, то они также либо начнут вырезать живность, либо повысят цены на свою продукцию. По его словам, чтобы этого избежать, нужно вырабатывать предложения по поддержке сельхозпредприятий и выходить с ними в Госдуму и правительство РФ.

Депутат Заксобрания, генеральный директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков заявил, что ни в одной стране мира сейчас нет такого жесткого закона об обращении с побочными продуктами животноводства, как в России.

— Мы сейчас более «зеленые», чем аграрии в Германии. Это издевательство над отраслью. В Алтайском крае уже прогнозируют сокращение поголовья КРС на 30 тысяч коров. В Омской области — на 35 тысяч. Если мы выполним все требования закона, то в итоге увидим обезлюдивание наших территорий, — уверен Тепляков. — Нужно просить мораторий и готовиться к работе в новых условиях. Нужно подключать всех коллег — из Омска, Алтая, Кемерово, Красноярска, потому что реализация этого закона в Сибири будет означать сокращение сельского населения. А если деревня обезлюдит, то на выборы ходить некому будет. На них в основном голосуют сельские жители.

В итоге депутаты проголосовали за вынесение вопроса на сессию регионального парламента, чтобы принять обращение к Минсельхозу и правительству РФ, а также к коллегам из других регионов и депутатам Госдумы.

 

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы придумали, как утилизировать отходы сельхозпроизводства. 

Фото пресс-службы Минсельхоза Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : утилизация навоза и помета Побочные продукты животноводства


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