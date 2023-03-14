Сельхозпредприятия области могут полностью отказаться от животноводства

— С 1 марта начал действовать закон о побочных продуктах животноводства. Это важнейшая новация для сельхозпроизводителей. При условии их использования с соблюдением законодательных требований побочные продукты не признаются отходами, а собственник освобождается от получения лицензии на хранение этих отходов и платы за негативное воздействие на окружающую среду. Эта плата высокая и для большинства хозяйств неподъемная, — сообщила на заседании аграрного комитета регионального парламента начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора и лабораторного контроля территориального управления Россельхознадзора Надежда Никулина.

По данным управления, за 2021 год на территории региона были сформированы 47 млн тонн сельскохозяйственных отходов, из них 97,5% составили навоз и его разновидности.

По словам Никулиной, сельхозпредприятия должны сами предоставлять в Россельхознадзор информацию об объемах, дате образования, использовании побочных продуктов животноводства, их передаче третьим лицам и т.д. В 2023 году уведомления подаются до 1 мая. На сегодняшний день в управление поступили всего 12 уведомлений от 6 хозяйствующих субъектов.

— Время до 1 мая еще есть, но мы вынуждены констатировать, что большинство сельхозпроизводителей не готовы к выполнению новых требований. При этом если хотя бы одно из 6 требований будет нарушено (хранение и обработка на специализированных площадках, использование продуктов, не соответствующих нормативным требованиям, хранение и переработка вместе с хозбытовыми отходам и т.д.), то компании и ответственные лица будут привлекаться к административной ответственности, а побочные продукты признаются отходами с взиманием платы за негативное воздействие, — говорит Никулина. — Пока мы выписываем предупреждения, но в весеннюю сессию Госдума планирует принять изменения в КОАП: 30-40 тысяч рублей составит штраф на должностных лиц, 50-60 тысяч ― на ИП, от 250 до 350, а также приостановки деятельности до 90 суток ― на юрлиц.

Руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и санитарному надзору по Новосибирской и Томской областям Александр Баев добавил, что побочные продукты животноводства образуются на предприятиях, которые содержат КРС, птицу и разводят свиней. В сегменте свиноводства 90% побочных продуктов производятся на одном предприятии — «Кудряшовском свинокомплексе», в птицеводстве — на 9 основных фермах, по КРС в области есть несколько крупных и сотни мелких сельхозпредприятий.

По словам Надежды Никулиной, сейчас животноводческое хозяйство с поголовьем 1000 голов за нарушение закона будет обязано заплатить 5-6 млн рублей. С 1 сентября, после вступления в силу нового постановления правительства РФ, платеж вырастет до 73 млн рублей ― как за отходы.

Первый замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов пояснил, что сейчас ведомство прорабатывает меры поддержки предприятий в сфере животноводства. До 18 мая собирается информация о потребностях в создании площадок для хранения побочных продуктов животноводства. В министерстве планируют разработать типовые варианты проектно-сметной документации на такие объекты, чтобы аграрии сэкономили на ПСД. Проект и экспертиза в среднем обходятся в 150-300 тысяч рублей. Также министерство планирует с каждым предприятием проработать назначение площадки, где будет размещаться объект, чтобы она была переведена в соответствующий статус.

Зампредседателя комитета Роман Яковлев отметил, что пока закон не распространяется на личные подсобные хозяйства, но в перспективе, скорее всего, будет расширен, а это приведет к сокращению скота и птицы в личных подворьях. Что касается фермеров, то они также либо начнут вырезать живность, либо повысят цены на свою продукцию. По его словам, чтобы этого избежать, нужно вырабатывать предложения по поддержке сельхозпредприятий и выходить с ними в Госдуму и правительство РФ.

Депутат Заксобрания, генеральный директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков заявил, что ни в одной стране мира сейчас нет такого жесткого закона об обращении с побочными продуктами животноводства, как в России.

— Мы сейчас более «зеленые», чем аграрии в Германии. Это издевательство над отраслью. В Алтайском крае уже прогнозируют сокращение поголовья КРС на 30 тысяч коров. В Омской области — на 35 тысяч. Если мы выполним все требования закона, то в итоге увидим обезлюдивание наших территорий, — уверен Тепляков. — Нужно просить мораторий и готовиться к работе в новых условиях. Нужно подключать всех коллег — из Омска, Алтая, Кемерово, Красноярска, потому что реализация этого закона в Сибири будет означать сокращение сельского населения. А если деревня обезлюдит, то на выборы ходить некому будет. На них в основном голосуют сельские жители.

В итоге депутаты проголосовали за вынесение вопроса на сессию регионального парламента, чтобы принять обращение к Минсельхозу и правительству РФ, а также к коллегам из других регионов и депутатам Госдумы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы придумали, как утилизировать отходы сельхозпроизводства.